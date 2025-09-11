সংবাদ সম্মেলনে ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ নামের প্যানেলের ঘোষণা দেওয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যেন্দ্রনাথ বসু একাডেমিক ভবনের সামনে
রাকসুর ইতিহাসে প্রথম নারী ভিপি প্রার্থীর নেতৃত্বে প্যানেল ঘোষণা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ নামের প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক তাসিন খান।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যেন্দ্রনাথ বসু একাডেমিক ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়।

তাসিন খান রাকসুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী ভিপি প্রার্থী, যিনি একটি প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে লড়বেন ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী রাজন আল আহমেদ ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে সাবেক সমন্বয়ক মাহাইর ইসলাম।

তাসিন খান সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা মনে করি, রাকসু গঠিত হবে সব মত, শ্রেণি ও শিক্ষার্থীর নেতৃত্বে। আমরা চাই এমন একটি রাকসু, যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বুঝবে শিক্ষা শুধু নিজের জন্য নয়; বরং সেই সব বাবা-মা, কৃষক, শ্রমিকের জন্য, যারা এই বিদ্যাপীঠকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা চাই এমন নেতৃত্ব; যা তাদের এই বিনিয়োগকে ফিরিয়ে দেবে। আমরা এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই, যেখানে গবেষণা-সংস্কৃতি ও নেতৃত্ব সাধারণ জনগণের জীবনে পরিবর্তন আনবে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করব।’

প্যানেলে ক্রীড়া ও খেলাধুলাবিষয়ক সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শীত কুমার ওরাং, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে অমিত তঞ্চঙ্গ্যা, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. লাদেন, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক সামসাদ জাহান, সহমহিলাবিষয়ক সম্পাদক নাদিয়া হক, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে সরোয়ার জাহান, সহমিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক মুনান হাওলাদার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ, সহবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক শরিফুল ইসলাম।

এ ছাড়া প্যানেলের হয়ে বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন গোপাল রায়, সহবিতর্ক ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক আর রাফি সিরাজী, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা, সহপরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক এস এম রিজন। নির্বাহী সদস্য পদে লড়বেন ফেরদৌস শরিফ, ইমাম হোসাইন, হাফিজুরুল ইসলাম ও আব্দুল্লাহ আল মুয়াজ। এ ছাড়া সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের পাঁচটি পদে এই প্যানেল থেকে তিনজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন তাসিন খান, মাহায়ের ইসলাম ও গোপাল রায়।

সাবেক সমন্বয়কদের নিয়ে পৃথক প্যানেল গড়ার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তাসিন খান বলেন, ‘আমরা আলাদা প্যানেল দিয়েছি মানে এই নয় যে আমাদের মতাদর্শে অমিল আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে আমরা এখনো একত্রে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করব। কিন্তু বিষয়টা আসলে ভাঙনের না। রাকসু নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনায় ভিন্নতা থাকায় আলাদাভাবে কাজ করছি। এখানে আমার ভাবনা যেমন সৎ, তেমনি আমার সহযোদ্ধা ও বড় ভাইদেরও ভাবনা সৎ, এখানে ফাটলের বিষয় নেই।’

এর আগে গত রোববার দুপুরে প্যানেল ঘোষণা করে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির।ছাত্রশিবিরের প্যানেলে জিএস পদে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ফজলে রাব্বি ফাহিমকে রেখে চমক দেখায় সংগঠনটি। পরে গত সোমবার ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ ও ‘রাকসু ফর র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ’ নামের আরও দুটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়। গত মঙ্গলবার বিকেলে ঘোষণা করা হয় ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের আরেকটি প্যানেল। এ ছাড়া মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার আগেই ‘সচেতন শিক্ষার্থী পরিষদ’ নামের আংশিক প্যানেল ঘোষণা করে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ। এ নিয়ে রাকসুতে মোট আটটি প্যানেলের আত্মপ্রকাশ ঘটল।

