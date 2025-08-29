ফেনীর সীমান্ত এলাকায় লোকালয়ে চিতা বাঘ, আতঙ্কে স্থানীয়রা

ফেনীর পরশুরামের ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় লোকালয়ে চিতা বাঘ দেখা গেছে। এতে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টা এবং আজ শুক্রবার বিকেল ৫টায় ঘণ্টাখানেক উপজেলার দক্ষিণ কেতরাঙ্গা সীমান্ত এলাকায় বাঘটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।
স্থানীয় লোকজনের ধারণা, খাবারের সন্ধানে ভারতীয় জঙ্গল থেকে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে বাঘটি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পরে অন্ধকার নামলে এটি আবার বনে চলে যায়।
স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুর রহমান বলেন, সাম্প্রতিক ভারী বর্ষণ ও বন্যার কারণে বাঘটি সীমান্তবর্তী এলাকায় চলে আসতে পারে। এলাকায় জঙ্গল বেশি থাকায় এবং লোকজনের চলাচল কম হওয়ায় বাঘটি আশ্রয় নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
কৃষক জাকির হোসেন জানান, যে এলাকায় বাঘটি ঘোরাফেরা করেছে, সেখানে ধানখেত রয়েছে। এ কারণে এখন কৃষকেরা মাঠে যেতে ভয় পাচ্ছেন।
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জানিয়েছে, দক্ষিণ কেতরাঙ্গা বিওপির সীমান্ত পিলার-২১৭৩/এস জিরো পয়েন্ট এলাকায় তারকাঁটার এপাশে লোকালয়ে চিতা বাঘটিকে দেখা যায়। তবে এটি কোনো ক্ষয়ক্ষতি না করেই বনে ফিরে গেছে। স্থানীয় লোকজনকে সতর্কভাবে জমি চাষাবাদ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ফেনী বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা বাবুল চন্দ্র ভৌমিক বলেন, সীমান্ত এলাকায় বাঘ দেখা যাওয়ায় স্থানীয় লোকজনকে সতর্ক থাকতে হবে। বন বিভাগের কর্মকর্তারা বিষয়টি নজরদারিতে রেখেছেন।
পরশুরাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুল হাকিম বলেন, বিষয়টি তাঁরা খতিয়ে দেখছেন।
বিজিবি-৪ ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন জানান, লোকালয়ে বাঘ দেখা যাওয়ার পর বিজিবি সীমান্তে সতর্ক টহল দিচ্ছে। এ বিষয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ, জেলা প্রশাসন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বন বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে।