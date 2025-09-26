হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমন্বয় সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন দলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম
শাপলা প্রতীক না পেলে রাজপথে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সারজিস আলমের

নিজস্ব প্রতিবেদকহবিগঞ্জ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতীক সংকট নিয়ে সংগঠনের উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘শাপলা প্রতীক নিয়েই নির্বাচনে অংশ নেব। যদি প্রতীক না দেওয়া হয়, তবে আমাদের সমাধান হবে রাজপথে।’

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে হবিগঞ্জ পৌর টাউন হলে আয়োজিত দলের সমন্বয় সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন সারজিস আলম। তিনি অভিযোগ করেন, বৈধ প্রক্রিয়া মেনেই এনসিপি প্রতীক চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এখনো কোনো আইনগত বা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিতে পারেনি, কেন এনসিপিকে প্রতীক দেওয়া হবে না। সারজিসের দাবি, ইসি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

এ সময় এনসিপির এই নেতা জানান, গণ অধিকার পরিষদ, এবি পার্টি ও সমমনা আরও কয়েকটি দলের সঙ্গে এনসিপির আলোচনা চলছে। তবে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি বলেন, ‘আমরা আলোচনায় আছি, কিন্তু আমাদের প্রধান লক্ষ্য আগামী নির্বাচনে শাপলা প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণ।’

সংবাদ সম্মেলনে সারজিস আলম আরও বলেন, রাজনৈতিক হয়রানির অংশ হিসেবে দেশে মামলাবাজি চলছে। নিরপরাধদের হয়রানি বন্ধ না হলে এনসিপি প্রতিবাদে নামবে। নির্বাচন প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘২০২৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে যাঁরা অংশগ্রহণ করে সুবিধা ভোগ করেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারকে বৈধতা দিয়েছেন, বা ফ্যাসিস্ট কাঠামোতে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার নেই। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে বলতে চাই, তাদের বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।’

