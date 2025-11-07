তিস্তা নদী রক্ষায় তরুণ-তরুণীদের ফ্ল্যাশমব

লালমনিরহাটের তরুণদের সামাজিক সংগঠন জেন-জি লালমনিরহাটের উদ্যোগে ফ্ল্যাশমব হয়েছে। বৃহত্তর রংপুরের পাঁচটি জেলায় তিস্তা নদী রক্ষার চলমান আন্দোলনে ‘জাগো বাহে তিস্তা বাঁচাই’ স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় লালমনিরহাটের মহেন্দ্রনগরের বটতলা বাসস্ট্যান্ডে, দুপুর ১২টায় মোস্তফিরহাটে ও বেলা ১টায় ঢাকা-লালমনিরহাট-বুড়িমারী জাতীয় মহাসড়কের বড়বাড়ি এলাকায় এই ফ্ল্যাশমব অনুষ্ঠিত হয়।
ফ্ল্যাশমবের উদ্বোধন করেন তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক, লালমনিরহাট জেলা বিএনপির সভাপতি ও লালমনিরহাট-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী আসাদুল হাবিব (দুলু)।
ফ্ল্যাশমবের শিল্পী, কলাকুশলীরা নৃত্য, নাট্যাভিনয় ও শারীরিক কসরত প্রদর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরেন তিস্তা নদী ভাঙনসহ তিস্তা নদীপারের মানুষের যাপিত জীবনের করুণ বাস্তবতা। ফ্ল্যাশমবে আরও ফুটিয়ে তোলা হয় তিস্তাপারের সংস্কৃতি ও জীবনশৈলী। এ সময় বিভিন্ন বয়সের হাজারো মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ‘জাগো বাহে তিস্তা বাঁচাই’ স্লোগান।
জেন-জি লালমনিরহাটের আহ্বায়ক শহিদ ইসলাম (সুজন), জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আতিকুর রহমান (শাকিল), সদস্যসচিব আয়শা সিদ্দিকা (কথা), জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাহ্ হিয়াতুল হাবীব (মৃদুল), যুগ্ম আহ্বায়ক ইউসুফ আহাম্মেদ (রোকন), স্থানীয় শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, সামাজিক সংগঠক ও সাংবাদিকেরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের চলমান নানান কর্মসূচিতে একাত্মতা ঘোষণা করেন ‘তিস্তা বাঁচাও নদী বাঁচাও’ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নজরুল ইসলাম হাক্কানি ও সাধারণ সম্পাদক সফিয়ার রহমান। ফ্ল্যাশমবে অংশ নেন স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ঝংকার যুব সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং অদম্য যুব সংগঠনের সদস্যরা।
তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক আসাদুল হাবিব বলেন, তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, এটি একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। দলমতনির্বিশেষে এতে অংশগ্রহণ করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। তরুণদের সামাজিক সংগঠন লালমনিরহাট জেন–জির এ ফ্ল্যাশমব আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।