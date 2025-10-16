নির্বাচনের মৌসুমে অনেকে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার করার চেষ্টা করবে: সালাহউদ্দিন আহমদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘নির্বাচনের মৌসুমে অনেকে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা দিয়ে কেউ যেন ইমান আকিদার ক্ষতি করতে না পারে, সে ব্যাপারেও সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।’
সালাহউদ্দিন আহমদ আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে চট্টগ্রামের পটিয়া আল জামিয়া আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন।
মতবিনিময় সভায় সালাহউদ্দিন আরও বলেন, ‘সব জাতির অধিকার নিশ্চিত করা সাংবিধানিক অধিকার। তা না হলে আমাদের বিভক্তির তৈরি হবে। এর সুযোগ নিয়ে কেউ অস্থিরতা করার পাঁয়তারা করতে পারে। সেটা আমরা চাই না।’
মাদ্রাসার মুহতামিম মুফতি মাওলানা আবু তাহের কাসেমী নদভীর সভাপতিত্বে এ মতবিনিময় সভায় অনুষ্ঠিত হয়।
মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মীর হেলাল, কেন্দ্রীয় জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গাজী মোহাম্মদ শাহজাহান, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোহাম্মদ ইদ্রিচ মিয়া, সদস্যসচিব হেলাল উদ্দিন, কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা সামশুল আলম প্রমুখ।
সভা শেষে সালাহউদ্দিন আহমদ এ মাদ্রাসার কবরস্থানে বিভিন্ন আলেমের করব জেয়ারত করেন। তার আগে তিনি সকালে পটিয়া জিরি আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।