আত্রাইয়ে আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে ‘চিলাহাটী এক্সপ্রেস’ থামিয়ে মানববন্ধন

নওগাঁর আত্রাই উপজেলার আহসানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি ও স্টেশন সংস্কারের দাবিতে আজ রোববার মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। এ কর্মসূচির একপর্যায়ে লাল কাপড় দেখিয়ে ঢাকামুখী আন্তনগর ‘চিলাহাটী এক্সপ্রেস’ ট্রেন থামানো হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর ট্রেনটি ছেড়ে দেন আন্দোলনকারীরা।
সকাল ১০টা থেকে আত্রাই উপজেলাবাসীর ব্যানারে আহসানগঞ্জ প্ল্যাটফর্মে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি শুরু হয়। একপর্যায়ে নীলফামারী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী চিলাহাটী এক্সপ্রেস সেখানে পৌঁছালে দুপুর ১২টার দিকে ট্রেনটি থামান আন্দোলনকারীরা। পরে আন্দোলনকারীরা রেলপথ ছেড়ে দিলে বেলা একটার দিকে ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নওগাঁর আত্রাই ও রানীনগর, রাজশাহীর বাগমারা এবং নাটোরের সিংড়া উপজেলার বাসিন্দারা সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক ও রেলপথে যাতায়াত করেন। আহসানগঞ্জ স্টেশনের ওপর দিয়ে ছয়টি আন্তনগর ট্রেন চলাচল করে। অথচ জনগুরুত্বপূর্ণ এই স্টেশনে মাত্র দুটি (দ্রুতযান ও নীলসাগর এক্সপ্রেস) আন্তনগর ট্রেন থামে। অথচ পার্শ্ববর্তী সান্তাহার ও নাটোর স্টেশনের রাজস্ব আদায়ের চেয়ে আহসানগঞ্জ স্টেশনের রাজস্ব আদায় অনেক বেশি। তাঁদের দাবি, এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে এই স্টেশনে যাত্রাবিরতি দিতে হবে। এতে মানুষের যাতায়াতের সুবিধার পাশাপাশি সরকারেরও আয় হবে।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন নওগাঁ-৬ (আত্রাই ও রানীনগর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও নওগাঁ জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য খবিরুল ইসলাম, আত্রাই নতুন বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহিন আহমেদ, ভোঁপাড়া ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি ওবায়দুল্যা প্রমুখ।
মানববন্ধনে জামায়াত নেতা খবিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা আজকে আন্দোলন করে চিলাহাটী এক্সপ্রেস ট্রেন থামিয়েছি। শুধু চিলাহাটী এক্সপ্রেস নয়, আমরা চাই আহসানগঞ্জ স্টেশনের ওপর দিয়ে যাওয়া সব আন্তনগর ট্রেনে চলাচলের সুবিধা যেন এই এলাকার মানুষ পায়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাই, দ্রুত আহসানগঞ্জ স্টেশনে সব আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি ও টিকিট প্রাপ্তির ঘোষণা দিতে হবে। এ ছাড়া ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী আহসানগঞ্জ স্টেশনের সংস্কারের দাবিও জানাচ্ছি। এসব জনদাবি শিগগির পূরণ না হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’
আত্রাই নতুন বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহিন আহমেদ বলেন, আহসানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনটি আত্রাই উপজেলাবাসীর জন্য যোগাযোগের লাইফলাইন। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনটি আজ অবহেলিত। ঢাকাগামী অধিকাংশ আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি না থাকায় যাত্রীদের প্রতিনিয়ত চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এই স্টেশনে সব আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি ঘোষণার দাবি জানান তিনি।