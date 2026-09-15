তালাবদ্ধ বাড়ি থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতার মরদেহ উদ্ধার, স্ত্রী পলাতক

বরিশাল নগরের একটি বাসার তালা ভেঙে স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে তাঁর স্ত্রী পলাতক। এ ঘটনায় হত্যার অভিযোগে তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সকালে বরিশাল মহানগরের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইছাকাঠি কলোনির একটি বাড়ি থেকে মরদেহ উদ্ধার করে বরিশাল বিমানবন্দর থানার পুলিশ।
নিহত নুরুজ্জামান হাওলাদার (৫৪) বরিশাল মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক এবং বরিশাল জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি মুলাদী উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের পূর্ব তয়কা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর স্ত্রী নাসিমা বেগম একই উপজেলার বালিয়াতলী গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নুরুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রী নাসিমা বেগম (৪২) ওই ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁদের দুই ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে মালয়েশিয়াপ্রবাসী ও মেয়ের ঢাকায় বিয়ে হয়েছে। কয়েক দিন ধরে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ চলছিল। সোমবার দিবাগত রাতেও তাঁদের মধ্যে কলহ হয় বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে। আজ সকালে বাসার বাইরে তালা দেখে স্থানীয় লোকজনের সন্দেহ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে একটি কক্ষে নুরুজ্জামানের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে। মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।
পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, দাম্পত্য কলহের জেরে নাসিমা তাঁর স্বামীকে আঘাতের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করে থাকতে পারেন। এরপর বাসার বাইরে তালা লাগিয়ে তিনি পালিয়ে যান। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
বরিশাল বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাখাওয়াত হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় আজ বিকেলে নিহত নুরুজ্জামানের ভাই কামরুজ্জামান বাদী হয়ে নাসিমা বেগমকে আসামি করে বিমানবন্দর থানায় হত্যা মামলা করেছেন।