ময়মনসিংহে জমি নিয়ে বিরোধে ছেলের ধাক্কা, মাটিতে পড়ে মায়ের মৃত্যু

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে জমি নিয়ে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে ছেলের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে রেজিয়া খাতুন (৮২) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর ছেলে দুলাল মিয়া ও পুত্রবধূ হোসনে আরাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল সোমবার বিকেলে উপজেলার বাড়িয়াকান্দা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। রেজিয়া খাতুন ওই গ্রামের মৃত কাজিমুদ্দিনের স্ত্রী।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পারিবারিক জমি নিয়ে রেজিয়া খাতুনের সঙ্গে তাঁর ছেলে দুলাল মিয়া ও পরিবারের সদস্যদের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ধাক্কাধাক্কির মধ্যে রেজিয়া মাটিতে পড়ে যান। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে সেখানেই মারা যান।
খবর পেয়ে হালুয়াঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রেজিয়া খাতুনের মরদেহ উদ্ধার করে। এ সময় তাঁর ছেলে দুলাল মিয়া ও পুত্রবধূ হোসনে আরাকে আটক করা হয়।
মা, ছেলে ও ছেলের বউয়ের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। গতকালও বাড়ির পাশের জমি নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়েছে।
নিহত রেজিয়া খাতুনের প্রতিবেশী সাইদুল ইসলাম বলেন, মা, ছেলে ও ছেলের বউয়ের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। গতকালও বাড়ির পাশের জমি নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়েছে।
বৃদ্ধার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা তদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানান হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফেরদৌস আলম। ওই বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।