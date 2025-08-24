ব্রাহ্মণপাড়ায় বিএনপির সম্মেলন আজ, বাতিলের দাবিতে দলের একাংশের সংবাদ সম্মেলন

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আজ রোববার বিকেলে শুরু হবে। তবে এর আগের দিন শনিবার রাতে দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা সংবাদ সম্মেলন করে এই সম্মেলন বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।
গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কুমিল্লা নগরের একটি বাসভবনে আয়োজিত ওই সংবাদ সম্মেলনে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি হুমায়ুন কবির খান অভিযোগ করেন, ‘উপজেলা সভাপতি জসিম উদ্দিন দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে সভাপতি ও আহ্বায়কের পদ আঁকড়ে আছেন। তিনি হাসিনার থেকেও বড় ফ্যাসিস্ট। তিনি ফ্যাসিস্টের বাপ। জসিম উদ্দিন সব সময় পকেট কমিটি করেন। এবারও উপজেলা সম্মেলন ডাকা হলে আমাদের ডাকা হয়নি। নির্বাচন করার সুযোগ রাখা হয়নি। আমরা এই সম্মেলন বাতিলের দাবি জানাই।’
হুমায়ুন কবির আরও বলেন, ‘আমরা চাই নিরপেক্ষ একজন আহ্বায়ক নিয়োগ দেওয়া হোক, যিনি সভাপতি প্রার্থী হতে পারবেন না। এটা তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের প্রাণের দাবি।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এনায়েত করিম ভূঁইয়া, সাহেবাবাদ কলেজের সাবেক জিএস মাহবুবুর রহমান, সাবেক সহসভাপতি মোস্তফা কামাল প্রমুখ।
অন্যদিকে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জসিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘যাঁরা কুমিল্লায় বসে সংবাদ সম্মেলন করেছেন, তাঁরা প্রতারক নেতা। দলের মধ্যে তাঁদের কোনো ভিত্তি নেই। ব্রাহ্মণপাড়ার আটটি ইউনিয়নে ইতিমধ্যে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। রোববার বিকেল ৪টায় সম্মেলনে ৫৯৯ জন কাউন্সিলর উপস্থিত থাকবেন। তাঁরা যদি মনে করেন আমি যোগ্য, তাহলে আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করবেন।’
জসিম উদ্দিন আরও বলেন, এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও জেলা বিএনপির নেতারা উপস্থিত থাকবেন। যাঁদের অভিযোগ আছে, তাঁরা দলীয় ফোরামে জানাতে পারেন।
বিষয়টি নিয়ে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আশিকুর রহমান মাহমুদ (ওয়াসিম) আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ‘সম্মেলন স্থগিত করার কোনো কারণ নেই। যথাসময়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে সম্মেলন হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্লাহ বুলু। জেলা নেতারাও উপস্থিত থাকবেন। কারা গত রাতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আমি জানি না। তবে তাঁদের কোনো অভিযোগ থাকলে লিখিতভাবে জানাতে পারেন।’