মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

কক্সবাজারের চকরিয়ায় একটি মোটরসাইকেলকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে একটি মাইক্রোবাস। এ সময় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে চকরিয়া উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের ফুলছড়ি গেট এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম নুরুল আজিম (৪২)। তাঁর বাড়ি রামু উপজেলার ঈদগড় ইউনিয়নের বউঘাটা এলাকায়। দুর্ঘটনায় মুবিনা আক্তার (১৯) নামের এক তরুণী আহত হয়েছেন। তিনি নুরুল আজিমের ভাতিজি। তাঁকে কক্সবাজারের ঈদগাঁওয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় লোকজন ও হাইওয়ে পুলিশ জানায়, সকালে নুরুল আজিম মোটরসাইকেলের পেছনে তাঁর ভাতিজি মুবিনা আক্তারকে নিয়ে রামু থেকে খুটাখালী ইউনিয়নের ফুলছড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। মোটরসাইকেলটি ফুলছড়ি গেট এলাকায় পৌঁছালে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামমুখী একটি মাইক্রোবাস (নোয়াহ) পেছন দিক থেকে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এ সময় মোটরসাইকেল থেকে নুরুল আজিম ও তাঁর ভাতিজি ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই নুরুল আজিমের মৃত্যু হয়। আহত অবস্থায় মুবিনা আক্তারকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। দুর্ঘটনার সময় মাইক্রোবাসটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে উল্টে যায়।
মালুমঘাট হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান প্রথম আলোকে বলেন, মোটরসাইকেল ও মাইক্রোবাসটি জব্দ করা হয়েছে। মাইক্রোবাসের চালককে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের আলোকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।