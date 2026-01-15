সজীব প্রামাণিক ও মিরাজ শেখ
রাজবাড়ীতে ব্যাডমিন্টন খেলে ফেরার পথে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত

প্রতিনিধিরাজবাড়ী

রাজবাড়ীর পাংশায় আঞ্চলিক মহাসড়কে পণ্যবাহী গাড়ির চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন সজীব প্রামাণিক (১৮) ও মিরাজ শেখ (১৮)।

গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের পাংশা সরদার বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন একটি ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সজীব প্রামাণিক পাংশা শহরের কোড়াপাড়া গ্রামের মো. সাইদুল প্রামাণিকের ছেলে। মিরাজ শেখ একই গ্রামের মো. ইব্রাহিম শেখের ছেলে। সজীব ও মিরাজ দুজনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁরা গত বছর স্থানীয় একটি বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন।

পাংশা হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল রাত ১০টার দিকে ব্যাডমিন্টন খেলা শেষে নম্বরবিহীন একটি মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সজীব ও মিরাজ। তাঁরা গ্রামীণ সড়ক ছেড়ে পাংশা সরদার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক পার হওয়ার সময় কুষ্টিয়া থেকে রাজবাড়ীগামী পণ্যবাহী গাড়ি মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে সড়কে ছিটকে পড়ে এবং দুজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

পাংশা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মাঈনুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পুলিশ পাঠানো হয়। দুর্ঘটনাটি হাইওয়ের মধ্যে হওয়ায় পাংশা হাইওয়ে থানা-পুলিশ বিষয়টি দেখছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে হাইওয়ে পুলিশ।

পাংশা হাইওয়ে মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোকসেদুর রহমান বলেন, দুর্ঘটনার পর পণ্যবাহী ট্রাকটি পালিয়ে যাওয়ায় আটক করা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনায় মামলা হবে। দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে। মরদেহ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

