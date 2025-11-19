মিরসরাইয়ে বিএনপির প্রার্থী পুনর্বিবেচনায় তারেক রহমানকে ১১ নেতার চিঠি

চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনে দলীয় প্রার্থী পরিবর্তনের জন্য বিএনপির চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ও মিরসরাই উপজেলার ১১ জন নেতা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে চিঠি দিয়েছেন। প্রার্থী পরিবর্তনের আবেদন জানিয়ে আজ বুধবার এই চিঠি দেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক কয়েকজন নেতাও রয়েছেন।
মিরসরাই আসনে বিএনপির প্রার্থী করা হয় মিরসরাই উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আমিনকে। এ নিয়ে নেতা-কর্মীদের একটি অংশের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। এর জের ধরেই এই চিঠি দেওয়া হয় বলে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা জানান।
প্রার্থিতা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে পাঠানো ওই চিঠিটিতে স্বাক্ষর করেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এম ডি এম কামাল উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নুরুল আমিন, মিরসরাই উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল আউয়াল চৌধুরী, সাবেক আহ্বায়ক শাহীদুল ইসলাম চৌধুরী, সাবেক সভাপতি আলাউদ্দিন কবির, সদস্যসচিব আজিজুর রহমান চৌধুরী, সদস্য জিয়াদ আমিন খান, বারইয়ারহাট পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক মঈন উদ্দিন, সদস্যসচিব জসীম উদ্দীন, মিরসরাই পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক জামশেদ আলম ও সদস্যসচিব কামরুল ইসলাম।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের একজন মিরসরাই উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শাহিদুল ইসলাম চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, মিরসরাই উপজেলায় একের পর এক বিতর্কিত কার্যক্রমের জন্য বহিষ্কৃত হন নুরুল আমিন। তাঁকে তড়িঘড়ি করে দলে ফিরিয়ে প্রার্থী করার বিষয়টি উপজেলা বিএনপির নেতা-কর্মীদের বড় একটি অংশই মেনে নিতে পারেননি। এমন বিতর্কিত ব্যক্তিকে প্রার্থী করলে এই আসনে বিএনপির বিজয় অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তাই যাঁরা দলের দুঃসময়ে মাঠে থেকে আন্দোলন–সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্য থেকে যে কাউকে প্রার্থী করার আবেদন জানানো হয়েছে।
ওমরা হজ পালন করতে দেশের বাইরে থাকায় মিরসরাই আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নুরুল আমিনের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে নুরুল আমিনের অনুসারী মিরসরাই উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব গাজী নিজাম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘মিরসরাইয়ের জননন্দিত নেতা নুরুল আমিনকে প্রার্থী করার আগেও এমন চিঠি পাঠানো হয়েছিল। বিএনপি বড় দল। অনেক যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণ করেই নুরুল আমিনকে প্রার্থী করা হয়েছে। তাই আমাদের অনুরোধ, অপতৎপরতা না চালিয়ে দল যাকে প্রার্থী করেছে, তাঁকে জয়যুক্ত করতে সবাই যেন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেন।’