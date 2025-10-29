রাজশাহীতে নিখোঁজের তিন দিন পর আমবাগান থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

রাজশাহীতে নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর মাসুদা পারভীন ওরফে ইভা (১৮) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে নগরের মৌলভী বুধপাড়া এলাকার একটি আমবাগান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত মাসুদার মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ঘটনার পর থেকে মাসুদার স্বামী মো. দুর্জয় পলাতক। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তিনি জড়িত থাকতে পারেন।
নিহত মাসুদা পারভীন রাজশাহী নগরের মেহেরচণ্ডী পূর্ব পাড়া এলাকার ইকবাল হোসেনের মেয়ে। তাঁর স্বামী দুর্জয়ের বাড়ি জেলার দুর্গাপুর উপজেলার কানপাড়া এলাকায়। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি রাজশাহী নগরের দায়রাপাক এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলে মৌলভী বুধপাড়া এলাকার ওই আমবাগান থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয় লোকজন সেখানে গিয়ে মরদেহটি দেখতে পান। খবর পেয়ে মতিহার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।
মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল মালেক প্রথম আলোকে বলেন, নিহত গৃহবধূর মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করে বাগানে ফেলে রাখা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে তাঁর স্বামী দুর্জয়ের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।