শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাসার শিক্ষক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিনবাবগঞ্জ, ঢাকা

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলায় ৫ বছর বয়সী মেয়েশিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে এক মাদ্রাসাশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম ইয়াছিন (২৩)। তিনি স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষক।

পুলিশ ও শিশুটির পরিবার জানায়, শিশুটি স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্ডেন মাদ্রাসার ছাত্রী। গত রোববার বিকেলে প্রাইভেট পড়ার জন্য ওই শিক্ষকের কাছে যায় শিশুটি। এ সময় তাকে পাশের একটি কক্ষে নিয়ে বিস্কুট খেতে দেন ইয়াছিন। একপর্যায়ে তিনি শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এ সময় শিশুটি কান্না শুরু করে এবং দৌড়ে বাড়ি চলে যায়। পরে তার সৎমাকে বিষয়টি জানায়।

ঘটনার তিন দিন পরে শিশুটির সৎমা মা বাদী হয়ে গতকাল নবাবগঞ্জ থানায় মামলা করেন। ওই মামলায় ইয়াছিনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মামলার বাদী ও শিশুটির মা বলেন, ‘ও আমারই সন্তান। আমিই লালন–পালন করে বড় করছি। এ ধরনের শিক্ষক নামের অমানুষদের কঠোর শাস্তি চাই।’

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আজ বৃহস্পতিবার শিশুটিকে ঢাকা পাঠানো হয়েছে জানিয়ে নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল ইসলাম বলেন, ইয়াছিনকেও আজ আদালতে পাঠানো হবে।র

