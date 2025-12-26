তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনে এক মণ মিষ্টি বিতরণ ছাত্রদল নেতার

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে এক মণ মিষ্টি বিতরণ করেছেন ছাত্রদলের এক নেতা। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভার বাসস্টেশন এলাকায় এ মিষ্টি বিতরণ করা হয়।
মিষ্টি বিতরণ করা ছাত্রদলের ওই নেতার নাম আয়াছুল আলম। তিনি টেকনাফ উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসাংগঠনিক সম্পাদক।
ছাত্রদল সূত্র জানায়, গতকাল সন্ধ্যা থেকে কয়েক ঘণ্টা স্টেশন এলাকায় অবস্থান করে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এ সময় আয়াছুল আলম ছাড়াও উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল কাইসার, ছাত্রদলের সদস্য মোহাম্মদ রিদুওয়ান, মো. আরমান, জাবের আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তাঁরা তারেক রহমান এবং বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া চান। কয়েক ঘণ্টায় কয়েক শ লোকজনের মধ্যে এসব মিষ্টি বিতরণ করা হয়।
মিষ্টি বিতরণের বিষয়ে জানতে চাইলে আয়াছুল আলম বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর পর তারেক রহমান দেশের মাটিতে ফিরেছেন, বিএনপি ও সমর্থকদের জন্য এটি খুবই আনন্দের। তাঁর নেতৃত্বে একটি আধুনিক ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা রয়েছে। এ উপলক্ষে জনগণের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করতেই এই আয়োজন করা হয়েছে।’