‘পাহাড়ে শান্তি চেয়েছিলেন এম এন লারমা’

‘পাহাড়ে শান্তি চেয়েছিলেন এম এন লারমা। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার জন্য শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি। এম এন লারমা বেঁচে থাকলে পাহাড়ের সামগ্রিক দৃশ্যপট পাল্টে যেত। পাহাড়ের নক্ষত্র, দূরদর্শী চেতনার এই অগ্রদূতকেই ষড়যন্ত্রকারীদের বুলেটের আঘাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।’
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ (এম এন) লারমার ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তাঁকে এভাবেই স্মরণ করেন বক্তারা। আজ সোমবার দুপুরে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা পৌর শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজন করে জেএসএসের মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি, রামগড়, লক্ষ্মীছড়ি ও গুইমারা উপজেলা শাখা।
জেএসএসের মাটিরাঙ্গা উপজেলা কমিটির সভাপতি অমর সিং চাকমার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আরাধ্য পাল খীসা। তিনি বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। পাহাড়ের সব মানুষ, সব জাতিগোষ্ঠী নিজেদের মাথা উঁচু করে বৈষ্যমহীনভাবে পাহাড়ে শান্তিতে বসবাস করবে, এটিই ছিল তাঁর চাওয়া।
সভায় আরও বক্তব্য দেন জেএসএস মাটিরাঙ্গা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপু চাকমা, জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রত্যয় চাকমা, রামগড় উপজেলা কমিটির সভাপতি হরি সাধন বৈষ্ণব, পিসিপির কেন্দ্রীয় সাবেক সভাপতি রাজ্যময় চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিশান চাকমা ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অরবিন চাকমা প্রমুখ।