ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রাম অভিমুখী কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। শনিবার বিকেলে শহরের কলেজপাড়া লেভেল ক্রসিং এলাকায়
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রাম অভিমুখী কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। শনিবার বিকেলে শহরের কলেজপাড়া লেভেল ক্রসিং এলাকায়
জেলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত, ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদকব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রাম অভিমুখী কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। শনিবার বেলা ৩টা ২০ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের আউটারে শহরের কলেজপাড়া লেভেল ক্রসিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ট্রেনের বগি লাইনচ্যুতির ঘটনায় ডাউন লাইনে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে ঢাকামুখী আপ লাইন দিয়ে সব ট্রেন চলাচল করছে।

রেলস্টেশন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন নির্ধারিত যাত্রাবিরতি দেয়। বেলা ৩টা ২০ মিনিটে রেলস্টেশনের আউটারে কলেজপাড়া লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে ট্রেনের ‘চ’ বগির পেছনের চাকা বিকট শব্দে লাইনচ্যুত হয়। এতে ডাউন লাইনে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে ঢাকামুখী আপ লাইন দিয়ে সব ট্রেন চলাচল করছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনের মাস্টার অশোক চন্দ্র পাল প্রথম আলোকে বলেন, ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে আপ লাইন দিয়ে সব ট্রেন চলাচল করছে। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্ধারকাজ চলছে।

আরও পড়ুন