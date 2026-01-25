ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচলের দাবিতে চালকদের বিক্ষোভ

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকেরা। আজ রোববার সকাল নয়টা থেকে মহাসড়কের পুরান বাজার এলাকায় প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
বিক্ষোভের ফলে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন বিভিন্ন গন্তব্যের যাত্রীরা। সকাল ১০টার দিকে অবরোধ প্রত্যাহার করলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল নয়টার দিকে দুই শতাধিক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক মহাসড়কের ওপর অবস্থান নেন। তাঁদের দাবি, জীবিকার তাগিদে মহাসড়কে অটোরিকশা চালাতে দিতে হবে। এ সময় চালকেরা অভিযোগ করেন, পুলিশ এক অটোরিকশাচালককে মারধর করেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদ এবং মহাসড়কে চলাচলের দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভ করেন। সকাল ১০টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে চালকদের রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালে প্রথমে তাঁরা অস্বীকৃতি জানান। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন একত্র হয়ে জনভোগান্তির বিষয়টি বুঝিয়ে বললে চালকেরা সড়ক থেকে সরে যান। সকাল সোয়া ১০টার দিকে পুনরায় যান চলাচল শুরু হয়।
অটোরিকশাচালক ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ, অটোরিকশা চালিয়েই সংসার চলে। কিন্তু মহাসড়কে উঠলেই পুলিশ আমাদের মোটা অঙ্কের জরিমানা করে। এর ওপর পুলিশ একজন চালককে মারধরও করেছে।’ আরেকজন চালক শরিফ হোসেন বলেন, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তাঁরা সড়কে নেমেছিলেন। তাঁরা মহাসড়কে অটোরিকশা চালানোর সুযোগ চান।
স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অটোরিকশার কারণে মহাসড়কে দুর্ঘটনা ঘটে। অবাধে অটোরিকশা চলাচল করতে দিলে সড়ক অনিরাপদ হয়ে পড়বে। সরকারিভাবে মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচল বন্ধ থাকলেও চালকেরা বিভিন্নভাবে ‘ম্যানেজ’ করে অটোরিকশা চালাচ্ছেন। এতে বিপদ বেড়েছে। তাঁদের অন্তত মহাসড়কে রিকশা চালাতে দেওয়া ঠিক হবে না।
স্থানীয় বাসিন্দা খোরশেদ আলম বলেন, ‘এই মহাসড়ক দিয়ে কয়েক জেলার গাড়ি চলে। এক ঘণ্টা রাস্তা বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের যে কী পরিমাণ কষ্ট হয়েছে, তা বলে বোঝানো যাবে না। এভাবে জনভোগান্তি তৈরি করে দাবি আদায় করা ঠিক নয়।’
চালককে মারধর করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘কোনো চালককে মারধর করা হয়নি। ওই চালক পুলিশ দেখে দ্রুত অটোরিকশা ঘুরিয়ে পালানোর সময় সেটি উল্টে যায়। চালক নিজেই আমাদের কাছে এই কথা স্বীকার করেছেন।’
মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচলের দাবির বিষয়ে ওসি বলেন, ‘মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচল নিরাপদ নয় এবং বর্তমানে সরকারিভাবে এটি নিষিদ্ধ। সরকার চলাচলের অনুমতি দিলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকা পর্যন্ত আমরা কঠোর অবস্থানে থাকব।’