গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ হওয়ার পর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল সোমবার রাতে
গোপালগঞ্জ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ককটেল বিস্ফোরণ, মোটরসাইকেলে পালিয়ে গেল দুর্বৃত্তরা

প্রতিনিধিগোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার রাত পৌনে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ।

গোপালগঞ্জ–টুঙ্গিপাড়া সড়কের পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী সজিবুর রহমান বলেন, ‘ওই সময় মেইন গেট এলাকায় শিক্ষার্থীরা যাতায়াত করছিলেন। হঠাৎ দুটি মোটরসাইকেলে করে চার–পাঁচজন এসে ককটেল নিক্ষেপ করে দ্রুত পালিয়ে যান। বিকট শব্দে শিক্ষার্থীরা ছোটাছুটি শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যেই ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ে। পরে ঘটনাস্থলে পোড়া দাগ ও ককটেলের অংশবিশেষ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আরিফুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। সদর থানা–পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে রাখে এবং আলামত সংগ্রহ করে।’

প্রক্টর আরও বলেন, পুলিশ ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে। কারা ও কী উদ্দেশ্যে এই ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিসুর রহমানের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

