চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট সীমান্তে আজ বুধবার ভোরে ১৯ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ
জেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ১৯ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদকচাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটের চানশিকারী সীমান্ত দিয়ে ১৯ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। আজ বুধবার ভোরে ওই সীমান্ত থেকে তাঁদের আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আটক লোকজনের মধ্যে ৬ জন নারী, ১০ জন পুরুষ ও ৩টি শিশু।

এ সম্পর্কে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া বলেন, আজ ভোরে ১৯ জনকে সীমান্ত পিলার ১১৯/৪–সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠায় বিএসএফ। প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, তাঁরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। বিভিন্ন সময়ে অবৈধপথে ভারতে গিয়ে তাঁরা দেশটির পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। বিভিন্ন কারাগারে তাঁরা সাজাও খেটেছেন।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া আরও বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

