জামায়াতের আমির বললেন, নির্বাচনে যুবকদের ভোটের প্রতিফলন হোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান চব্বিশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেছেন। আজ শনিবার সকালে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর জাফরপাড়ায় গিয়ে তিনি আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন। এ সময় তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে যুবকদের ভোটের প্রতিফলন হোক।
কবর জিয়ারত শেষে শফিকুর রহমান শহীদ আবু সাঈদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আবু সাঈদের ত্যাগ ও সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।
এ সময় শফিকুর রহমান বলেন, ‘আবু সাঈদসহ সব শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা ইনশা আল্লাহ লড়াই চালিয়ে যাব। জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা ন্যায়, ইনসাফ ও জবাবদিহির বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।’
তরুণ ও যুবক ভোটারদের উদ্দেশে জামায়াতের আমির বলেন, ‘যুবকদের কথা দিচ্ছি, আল্লাহ তৌফিক দিলে তোমাদের প্রত্যাশার বাংলাদেশ আমরা গড়ব ইনশা আল্লাহ। এই সমাজের চাবি ও নেতৃত্ব তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা পেছন থেকে তোমাদের শক্তি ও সাহস জোগাব। তোমাদের সমর্থন ও ভালোবাসা দিয়ে যাব।’
আগামী নির্বাচনে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনের উদ্দেশে যুবকদের প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়ে শফিকুর রহমান আরও বলেন, ‘তোমরা তৈরি হও, আগামী নির্বাচনে তোমাদের ভোটের প্রতিফলন হোক। তোমরা তোমাদের পছন্দমতো ভোট দেবে। কেউ যেন তোমাদের ভোট নিয়ে হেলাফেলা করতে না পারে, এ জন্য যোদ্ধার মতো তোমাদের আরেকবার লড়তে হবে। জনতার বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের যুবকেরা তা করতে পারবে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মমতাজ উদ্দিন, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত রংপুর-৬ আসনের প্রার্থী মাওলানা নুরুল আমিন, রংপুর-৪ আসনের প্রার্থী ও এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি সিবগাতুল্লাহসহ জামায়াত-শিবিরের নেতারা। কবর জিয়ারত শেষে সড়কপথে গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন জামায়াতের আমির। সেখানে তিনি এক নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেবেন।