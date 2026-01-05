মোটরসাইকেলে এসে ৩৫০ ভরি সোনা ছিনতাই

চট্টগ্রামে মোটরসাইকেলে এসে সিএনজিচালিত অটোরিকশার গতি রোধ করে ৩৫০ ভরি সোনা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। গত রোববার ভোর পাঁচটার দিকে নগরের পাঁচলাইশ আতুরার ডিপো এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
থানায় দেওয়া অভিযোগে বলা হয়, রোববার ভোরে নগরের হাজারী গলি এলাকার একটি দোকানের তিন কর্মচারী সোনা গলানোর জন্য ভাটিয়ারী যাচ্ছিলেন। তাঁদের বহনকারী অটোরিকশা মুরাদপুর–অক্সিজেন সড়কের আতুরার ডিপো এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলে করে আসা চার যুবক গতি রোধ করে। অস্ত্রের মুখে তাঁদের তিনজনের কাছে থাকা সোনার ৩৫টি বার নিয়ে যায়। এ ঘটনায় দোকান কর্মচারী সুবজ দেবনাথ পাঁচলাইশ থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
জানতে চাইলে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিষয়টি আমরা যাচাই–বাছাই করে দেখছি।’