গাজীপুরে বিএনপি নেতার ছেলের বিরুদ্ধে শ্রমিক দলের দুই নেতার থানায় অভিযোগ

প্রতিনিধিগাজীপুর
চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকী
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য চৌধুরী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীর বড় ছেলে ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে থানায় দুটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে অভিযোগ দুটি করেন গাজীপুর জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও গাজীপুর জেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মিনার উদ্দিন ও কালিয়াকৈর পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি এ কে আজাদ।

অভিযোগে বলা হয়েছে, চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকী কিছুদিন ধরে জাতীয় ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে অশালীন, কুরুচিপূর্ণ, বিভ্রান্তিমূলক ও রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য প্রচার করছেন। এগুলো ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর আগেও তাঁর এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জেলায় মামলা হয়েছে এবং সেসব মামলায় জেলও খেটেছেন। গত শুক্রবার ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকী একই ঘটনা ঘটিয়েছেন। এদিন তাঁর নিজের ফেসবুক আইডি থেকে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে আবার অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ৯ নভেম্বর কালিয়াকৈর রেলস্টেশন–সংলগ্ন রাস্তার ওপর একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন ইরাদ আহমেদ। সেখানে তিনি গণহত্যার এজাহারভুক্ত আসামি সাবেক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ও সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গে প্রতিদিন যোগাযোগ আছে বলে বক্তব্য দেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এসব কর্মকাণ্ড করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনাকাক্ষিত ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে থানায় দুটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সোমবার সকালে কালিয়াকৈর থানায়

একই দিন সকালে কালিয়াকৈর পৌর শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ কে আজাদ থানায় মামলা করতে আরেকটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের সঙ্গে চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর যোগাযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। সম্প্রতি ভারতে গিয়ে আওয়ামী লীগের অনেকের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন, এ বিষয়ে ইরাদ নিজেই স্বীকার করেছেন বলে অভিযোগে দাবি করা হয়। উল্লেখ করা হয়, দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে ইরাদ ষড়যন্ত্র করছেন।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় বিএনপির শ্রমবিষয়ক সহসম্পাদক হুমায়ুন কবির খান বলেন, ‘চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকী দেশনেত্রী খালেদা জিয়া ও আমাদের নেতা তারেক রহমানকে নিয়ে নানা ধরনের আপত্তিকর কথাবার্তা বলেন। এ ছাড়া তিনি নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টার সঙ্গে লিপ্ত রয়েছেন।’

দুটি অভিযোগ গ্রহণ করেছেন জানিয়ে কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক ওয়ালিদুর রহমান বলেন, ‘তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীর ছেলে ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ পেয়েছি। সেগুলো তদন্ত করে মামলা করা হবে।’

