জামিন পেয়ে বের হওয়ার সময় জেল গেটেই গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতা

লক্ষ্মীপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ আহম্মদ পাটওয়ারীকে জেল গেট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিনি ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট চার শিক্ষার্থী হত্যা ও পুলিশের ওপর হামলাসহ পৃথক তিনটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।
পুলিশ সূত্র জানায়, গত বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাঞ্চানগর এলাকার বাসা থেকে সৈয়দ আহম্মদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগসহ অঙ্গসংগঠনের নেতা–কর্মীরা শহরের ঝুমুর–মাদাম ব্রিজ ও তমিজ মার্কেট এলাকায় আন্দোলনরত ছাত্র–জনতার ওপর হামলা ও গুলি চালান। এতে চার শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এর মধ্যে নিহত শিক্ষার্থী আফনান পাটওয়ারীর মা নাছিমা আক্তার ও সাব্বির হোসেন রাসেলের বাবা আমির হোসেন ওই বছরের ১৪ আগস্ট সদর মডেল থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেন।
লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, উচ্চ আদালত থেকে সৈয়দ আহম্মদ জামিন পেয়েছেন। আজ কারাগার থেকে তিনি জামিনে মুক্ত হন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে নাশকতার আরও একটি মামলা রয়েছে। এ জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।