যশোরে দুদকের হাতে আটক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কারাগারে

ঘুষ লেনদেনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) হাতে আটক যশোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিইও) আশরাফুল আলমকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে যশোরের ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ এম এম মোর্শেদ এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে উদ্ধার করা ১ লাখ ২০ হাজার টাকা সরকারি ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।
এর আগে গতকাল বুধবার বিকেলে নিজ কার্যালয় থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকাসহ আশরাফুল আলমকে আটক করে দুদক। বিষয়টি নিশ্চিত করে দুদকের সরকারি কৌঁসুলি সিরাজুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুল আলমের আইনজীবী জামিনের আবেদন করলে বিচারক নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
বুধবার বিকেলে দুদকের একটি দল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে অভিযান পরিচালনা করে। দুদক যশোরের উপপরিচালক মো. সালাউদ্দিন ও সহকারী পরিচালক মো. আল আমিনের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া খানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ নুরুন্নবী তাঁর প্রয়াত স্ত্রী শিক্ষক শিরিনা আক্তারের পেনশন–সংক্রান্ত ফাইল অনুমোদনের জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুল আলমের কাছে গেলে তিনি নানা অজুহাত দেখাতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। গতকাল বুধবার ওই টাকা নেওয়ার সময় দুদকের কর্মকর্তারা ওই শিক্ষা কর্মকর্তাকে আটক করে কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন। মামলা শেষে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এদিকে আশরাফুল আলমের আটকের প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার সকালে যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন প্রাথমিকের শিক্ষকেরা। তাঁরা দাবি করেন, দুদকের অভিযানের কিছু সময় আগে আশরাফুল আলম শৌচাগারে গেলে সুযোগ বুঝে একটি পক্ষ তাঁর টেবিলে টাকা রেখে যায়। পরে ‘হাতেনাতে আটক’ দেখিয়ে একটি নাটক সাজানো হয়েছে বলে দাবি করেন তাঁরা।
এর আগে শিক্ষা কর্মকর্তাকে আটকের প্রতিবাদে বুধবার রাতে শিক্ষক ও কর্মকর্তারা দুদক কার্যালয়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তাঁরা ওই কর্মকর্তার মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেন।