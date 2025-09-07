পাবনায় জমি নিয়ে বিরোধে সংঘর্ষ, টেঁটাবিদ্ধ হয়ে একজন নিহত

পাবনায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে টেঁটাবিদ্ধ হয়ে আবু বকর মন্ডল (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত একজনকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সদর উপজেলার চরতারাপুর ইউনিয়নের তারাবাড়িয়া চকপাড়া গ্রামে গতকাল শনিবার রাতে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত আবু বকর মন্ডল গ্রামের লাবু মন্ডলের ছেলে। গুরুতর আহত আজিজ মন্ডল একই গ্রামের কাবু মন্ডলের ছেলে। আবু বকর ও আজিজ দুজনই পেশায় ইটভাটাশ্রমিক এবং সম্পর্কে চাচাতো ভাই।
স্থানীয় লোকজন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, নিহত আবু বকর মন্ডল ও আহত আজিজ মন্ডলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বসতবাড়ির জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। জমির ভাগাভাগি নিয়ে গতকাল দুপুর থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। এর জের ধরেই রাত সাড়ে ৯টার দিকে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। তারা টেঁটা, দা, বটিসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে আবু বকর টেঁটাবিদ্ধ হন এবং আবদুল আজিজ মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে সুজানগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা আবু বকরকে মৃত ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে আবদুল আজিজের অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়।
গ্রামের বাসিন্দা ও চরতারাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য আবদুর রশিদ বলেন, হতাহত দুই পক্ষই দরিদ্র। ইটভাটা শ্রমিকের কাজ করেন। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া বাড়ির জমি ভাগাভাগি নিয়েই তাঁদের বিরোধ চলছিল। এর মধ্যেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
পাবনা সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুস সালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তর জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো থানায় কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।