দুর্ঘটনাকবলিত ইজিবাইক। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ওলিনগর এলাকায়
দুর্ঘটনাকবলিত ইজিবাইক। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ওলিনগর এলাকায়
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মেহেরপুরে ট্রাকের সঙ্গে ইজিবাইকের সংঘর্ষে শিশুসহ নিহত ২

প্রতিনিধিমেহেরপুর

মেহেরপুরের গাংনীতে পণ্যবাহী ট্রাক ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ওলিনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা গ্রামের ইজিবাইকচালক আরিফ (৩৫) ও একই গ্রামের শিশু আফরিন (৭)।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা সদর থেকে একটি পণ্যবাহী ট্রাক কুষ্টিয়া হয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। ট্রাকটি ওলিনগর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইক হঠাৎ সড়কের বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় দুটি যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকচালক মারা যান। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ইজিবাইকে থাকা চার যাত্রীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু আফরিনের মৃত্যু হয়। আহত বাকি তিনজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও ইজিবাইকটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

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