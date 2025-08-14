সড়ক দুর্ঘটনা
দুই মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদকঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় দুটি মোটরসাইকেল ও একটি বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। এ ছাড়া আহত হয়েছেন তিনজন। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার দরিগোবিন্দপুর মৌরিবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই স্কুলছাত্র হলো দরিগোবিন্দপুর গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে আরাফাত হোসেন (১৬) এবং একই গ্রামের ইমরান হোসেনের ছেলে শিহাব (১৬)। তারা নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তারা পৃথক দুটি স্কুলে পড়ত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল রাত আটটার দিকে শিহাব ও আরাফাত মোটরসাইকেলে পার্শ্ববর্তী বয়েরাতলা বাজারে যাচ্ছিল। পথে দরিগোবিন্দপুর মৌরিবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এতে পাঁচজন আহত হন। সেখান থেকে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য আরাফাত, শিহাবসহ তিনজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে যাওয়ার পথে শিহাব এবং ঢাকায় নেওয়ার পথে আরাফাতের মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, সংশ্লিষ্ট পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ দুটি ময়নাতদন্ত ছাড়াই হস্তান্তর করা হয়েছে।

