সিরাজগঞ্জে ভোর থেকে সকাল প্রায় সাতটা পর্যন্ত বৃষ্টি ঝরেছে। এমন বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে একে একে আসতে শুরু করেন কৃতী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। তাঁদের পদচারণে সকাল সকাল মুখর হয়ে ওঠে সিরাজগঞ্জ পৌর শহরের শিল্পকলা মিলনায়তন। সময়মতো শুরু হয় শিখো-প্রথম আলো আয়োজিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা।
আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা মিলনায়তনটিতে আসতে থাকেন। এরপর নির্দিষ্ট বুথের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে সংগ্রহ করেন ক্রেস্ট ও স্ন্যাকস। অনেক দিন পর সহপাঠীদের পেয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কুশল বিনিময়ও সেরে নেয় শিক্ষার্থীরা।
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলো এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। চলতি বছর জেলার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ হাজার ৩৮২ শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে নিবন্ধন করে।
সকাল ১০টায় বন্ধুসভার সদস্যদের কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল আনুষ্ঠানিকতা। এরপর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুদের অংশগ্রহণে এবারের জিপিএ-৫ সংবর্ধনা উৎসবে সংগীতের সঙ্গে পরিবেশিত হয় নৃত্য। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি আরিফুল গণি।
প্রায় ৪২ কিলোমিটার দূরের শাহজাদপুরে উপজেলা থেকে উৎসবে অংশ নিতে আসে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আফিয়া আক্তার ও আভা আক্তার নামের দুই বোন। তারা এবার শাহজাদপুর সরকারি মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে। আভা বলে, ‘সকালের বৃষ্টি দেখে ভেবেছিলাম, আসতে পারব না। এখানে এসে ক্লান্তি ভুলে গেছি। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। প্রথম আলো জিপিএ-৫ অনুষ্ঠান বন্ধুদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।’
বাহুকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাহাত আলী বলে, ‘এমন সম্মাননা পেয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও অনুপ্রাণিত। সারা জীবন এই দিনের কথা মনে থাকবে।’
শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দিতে উৎসবে উপস্থিত হন প্রথম আলোর উপসম্পাদক লাজ্জাত এনাব মহছি, শিখোর পক্ষ থেকে শিক্ষক সৌরভ সাহা, আদনান সাহেদ, সাব্বির হোসেন, আবু নাঈম, জ্ঞানদায়িনী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আলী, উল্লাপাড়া মার্চেন্টস পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক অলিউল ইসলাম প্রমুখ।
লাজ্জাত এনাব মহছি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমরা মুখস্থবিদ্যা ও মাদককে না বলব, তবেই এগিয়ে যেতে পারব। তোমরা সত্যিকারের ভালো মানুষ হও, নৈতিকতাকে ধারণ করো। মনে রেখো, তোমাদের এই পথচলায় প্রথম আলো সব সময় তোমাদের পাশে আছে।’
অলিউল ইসলাম বলেন, এই সংবর্ধনা শিক্ষার্থীদের মনে চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলবে। তারা বুঝবে, সমাজ তাদের মূল্যায়ন করে, ভালোবাসে। এটি ভবিষ্যতের নেতৃত্ব তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। শিক্ষকদের জন্যও এটি অত্যন্ত অনুপ্রেরণার।
সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধু গোলাম রেজা-ই রাব্বি জাদু দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে তোলেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১০ জনকে পুরস্কার হিসেবে বই উপহার দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুদের পাশাপাশি শিল্পী জাহিদ অন্তু সংগীত পরিবেশন করেন।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।