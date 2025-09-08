গণপিটুনি
আড়াইহাজারে ডাকাতিসহ ৭ মামলার আসামিকে নিজ গ্রামে পিটিয়ে হত্যা

সংবাদদাতানারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মো. আয়নাল হোসেন (৪২) নামের এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাত আটটার দিকে উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের প্রভাকরদী কবরস্থান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার (‘গ’ সার্কেল) মেহেদী ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহত আয়নাল প্রভাকরদী গ্রামের মহিজ উদ্দিনের ছেলে। ঘটনাস্থল থেকে ১০০ গজের মধ্যেই আয়নালের বাড়ি। নিহত আয়নাল ডাকাতি, দলবদ্ধ ধর্ষণসহ অন্তত সাতটি মামলার আসামি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সোমবার রাত ১০টার দিকে মুঠোফোনে পুলিশ কর্মকর্তা মেহেদী ইসলাম বলেন, আয়নাল দুর্ধর্ষ ডাকাত। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ডাকাতি, দলবদ্ধ ধর্ষণসহ সাতটি মামলা রয়েছে। একাধিকবার তিনি গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। তাঁর অপকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে কিছুদিন আগে গ্রামবাসী মানববন্ধন করেন। এরই মধ্যে আয়নালের বিরুদ্ধে সোমবার রাতে নিজ এলাকায় একটি অটোরিকশা ডাকাতির অভিযোগ ওঠে। এরপর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী জড়ো হয়ে তাঁকে পিটুনি দেন। এতে ঘটনাস্থলেই আয়নালের মৃত্যু হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি হেফাজতে নেয়। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ১০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হবে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নিহত আয়নালের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আয়নালের সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং মুখমণ্ডল ও মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার নাসির উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘আমরা নিহতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এই ঘটনায় নিহতের পরিবার কোনো মামলা করতে রাজি নয়। তবে পুলিশ এ ঘটনায় আইনগতভাবে কাজ করছে।’

