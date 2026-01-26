ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের উত্তর সেকান্দরপুর গ্রামে বিএনপি প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টুর সঙ্গে জামায়াতের প্রার্থী মো. ফখরুদ্দিন মানিকের সঙ্গে দেখা হয়। এই সময় দুই প্রার্থী পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। আজ দুপুরে তোলা
ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের উত্তর সেকান্দরপুর গ্রামে বিএনপি প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টুর সঙ্গে জামায়াতের প্রার্থী মো. ফখরুদ্দিন মানিকের সঙ্গে দেখা হয়। এই সময় দুই প্রার্থী পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। আজ দুপুরে তোলা
জেলা

ফেনী ৩ আসন

জনসংযোগের সময় জামায়াতের প্রার্থীকে ভাই বলে জড়িয়ে ধরলেন বিএনপির প্রার্থী মিন্টু

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-৩ (সোনাগাজী ও দাগনভূঞা) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু আজ সোমবার দিনভর ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলায় জনসংযোগ ও প্রচারণা চালিয়েছেন। জনসংযোগের সময় দাগনভূঞার রামনগর ইউনিয়নের উত্তর সেকান্দরপুর গ্রামে আবদুল আউয়াল মিন্টুর সঙ্গে একই আসনে জামায়াতের প্রার্থী মো. ফখরুদ্দিন মানিকের সঙ্গে দেখা হয়। এ সময় মিন্টু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মানিককে জড়িয়ে ধরেন। ভাই সম্বোধন করে পরস্পরকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তাঁরা।

দুই দলের প্রার্থীর এমন কুশলবিনিময় ভোটারদের মধ্যে স্বস্তি এনেছেন। এলাকার ভোটারদের মতে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও সহিষ্ণুতা যে বড় বিষয়, দুই প্রার্থীর আচরণে তা উঠে এসেছে।

আজ সকালে দাগনভূঞা উপজেলার আজিজ ফাজিলপুর গ্রামের ফেনী-মাইজদী সড়কে জনসংযোগ করেন বিএনপি প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু। তিনি বলেন, ‘এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিতে হবে। এ জন্য এলাকাবাসীর সহযোগিতা চাই। আমি নির্বাচিত হলে মাদক কারবারি, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও অস্ত্রবাজদের প্রতিহত করব। এ আসনটিকে একটি মডেল আসন হিসেবে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উপহার দেব।’

জনসংযোগের সময় দেখা হওয়ায় বিএনপি ও জামায়াতের দুই প্রার্থী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন। আজ দুপুরে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের উত্তর সেকান্দরপুর গ্রামে

মিন্টু বলেন, ‘অতীতে আমার বাবা, ভাইদের নির্বাচনে আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি। আমি জীবনে কোনো দিন নির্বাচন করিনি। এই প্রথম নির্বাচন করছি। যদি আমাকে সহযোগিতা করেন, তাহলে শেষ জীবনে আপনাদের সঙ্গে থাকব এবং বাকি জীবন এলাকার উন্নয়নে সময় দেব।’

দাগনভূঞা-সোনাগাজীর উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমার নির্বাচনী এলাকায় কোনো ধরনের শঙ্কা নেই, শান্তিপূর্ণভাবে গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছি।’

জনসংযোগের সময় বিএনপির প্রার্থীর সঙ্গে দাগনভূঞা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. আকবর হোসেন, থানা যুবদলের সভাপতি কবির আহম্মেদ ডিপলুসহ বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

