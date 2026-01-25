প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে দেওয়া কম্বল হাতে বাড়ি ফিরছেন তাঁরা। গতকাল দুপুরে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী বিশপনগর গ্রামে
প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে দেওয়া কম্বল হাতে বাড়ি ফিরছেন তাঁরা। গতকাল দুপুরে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী বিশপনগর গ্রামে
জামালপুরে ব্রহ্মপুত্র পারের শীতার্ত ২০০ জন পেলেন কম্বল 

ষাটোর্ধ্ব ছফুরা বেগমের দিন কাটে অনাহারে–অর্ধাহারে। আগের কম্বলটি নষ্ট হয়ে গেছে। এবারের শীত কেটেছে কাঁথা গায়ে। নতুন কম্বল হাতে পেয়ে বলেন, ‘মাইনষের বাইত (বাড়ি) চাইয়ে–চিমটে খাই, মাইনষের বাড়িত থাহি। আগের বছর এডা (একটি) কম্বল পাইছিলাম, হেডা (সেটা) ইঁন্দুরে কাইটে ফেলছে। আমগোরে এহানে খেতা (কাঁথা) দিয়ে শীত কাটে না, রাইতে হাড়ে হাড়ে জাড় (ঠান্ডা) করে। তুমগোরে কম্বলডা পাইয়া খুব উপকার হইল, এহন শান্তিতে ঘুমাইতে পারমু।’

ছফুরা বেগমের বাড়ি জামালপুর শহরের পুরোনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী চালাপাড়া এলাকায়। গতকাল শুক্রবার সকালে জামালপুর শহরের মুকুন্দবাড়ি এলাকায় এমন ২০০ শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে এই কম্বল বিতরণ করেন প্রথম আলো বন্ধুসভা জামালপুরের সদস্যরা। 

মুকুন্দবাড়ি ছাড়াও পূর্ব মুকুন্দবাড়ি, ডাকপাড়া, চালাপাড়া ও পুরোনো ব্রহ্মপুত্র নদের পারের এলাকার শীতার্ত মানুষ সেখানে কম্বল নিতে এসেছিলেন। বেলা ১১টার দিকে কম্বল বিতরণ শুরু হয়। এ সময় কম্বল নেন খাদিজা বেগম। অশীতিপর এই নারী বলেন, ‘গাঙের পাড়ে বাড়ি। আইতের (রাত) বেলা ঘরে বাতাস হু হু করে ঢোকে। তখন খুব জাড় লাগে। এই কম্বলে ভালো হইল। এহন রাইতে কম জাড় করব।’

মুকুন্দবাড়ি থেকে কম্বল নিতে আসেন শারীরিক প্রতিবন্ধী ফজুল মিয়া (৪৫)। তিনি বলেন, ‘কম্বল কিনমু কেমনে? খেতা দিয়া কোনো রহমে থাকি। এই পত্থম কম্বল পাইলাম। খেতা আর কম্বল মিলাইয়া রাইতে গায়ে দিমু।’

কম্বল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন জামালপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা নাজমুল হাসান, সাবেক সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, সভাপতি অন্তরা চৌধুরী, প্রথম আলোর জামালপুর প্রতিনিধি আবদুল আজিজ প্রমুখ।

