টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে একসঙ্গে জন্ম নেওয়া চার নবজাতক
মির্জাপুরে একসঙ্গে চার সন্তানের জন্ম

প্রতিনিধিমির্জাপুর, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে একসঙ্গে চার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন বীথি আক্তার (২১) নামের এক গৃহবধূ। তাদের মধ্যে তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে তিনি স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে সন্তানদের জন্ম দেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন বছর আগে বাসাইল উপজেলার হাবলা ইউনিয়নের আদাজান গ্রামের বাদল মিয়ার মেয়ে বীথির বিয়ে হয় কালিহাতীর বল্লাবাড্ডা গ্রামের প্রবাসী নাজমুল ইসলামের সঙ্গে। সাত মাস আগে তিনি গর্ভধারণ করেন। গর্ভকালীন আলট্রাসনোগ্রামে তিন সন্তানের বিষয়টি জানা গেলেও প্রসবের পর চার নবজাতকের জন্মে পরিবারে আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে।

বীথির বাবা বাদল মিয়া বলেন, একসঙ্গে চার নাতি-নাতনি পেয়ে পরিবারের সবাই খুশি। তিনি চার নবজাতকের সুস্থতা কামনা করেন।

কুমুদিনী হাসপাতালের চিকিৎসক সুমা আক্তার জানান, সাধারণত গর্ভধারণের ৩৬ সপ্তাহ পর স্বাভাবিক প্রসব হয়ে থাকে। কিন্তু বীথি ২৯ সপ্তাহে সন্তান প্রসব করেছেন। মা সুস্থ থাকলেও প্রত্যেক শিশুর ওজন এক কেজির কম হওয়ায় কিছুটা শঙ্কা রয়েছে।

হাসপাতালের উপপরিচালক অনিমেষ ভৌমিক বলেন, চার নবজাতকের ওজন ৮০০ গ্রাম থেকে এক কেজির কম। তাদের সুস্থ রাখতে হাসপাতাল সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে।

