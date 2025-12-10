নাটোরে মডেল মসজিদের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। আজ বুধবার সকালে শহরের বড়গাছা এলাকায়
হজ ব্যবস্থাপনায় দুই নম্বরি সিন্ডিকেট জিরোতে এনেছি: ধর্ম উপদেষ্টা

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, ‘হজ ব্যবস্থাপনায় দুই নম্বরি সিন্ডিকেট করে হাজিদের জিম্মি করার প্রবণতা ছিল। এটা আমরা জিরো পয়েন্টে নিয়ে এসেছি। এখানে আর কোনো সিন্ডিকেট কাজ করতে পারবে না।’

আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে নাটোর শহরের বড়গাছা এলাকায় মডেল মসজিদের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন এ কথা বলেন।

হজ ব্যবস্থাপনাকে সহজ করার কথা উল্লেখ করে আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, ‘মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সবাই স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। গত বছর ধর্ম মন্ত্রণালয় ৮ কোটি ২৮ লাখ টাকা হাজিদের ফেরত দিয়েছে। এ বছরও টাকা ফেরত দেওয়া হবে।’

এবার নিজেরাই বাড়ি ভাড়া করবে জানিয়ে আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, ‘নিজেরা হজ পালন এজেন্সির সঙ্গে কথা বলেছি। হজটাকে আমরা সেবা ইবাদত হিসেবে নিয়েছি। এখানে যারা দুর্নীতি করবে, আমাদের হাতে যদি ধরা পড়ে, তাদের আইনের আওতায় নিয়ে এসে শাস্তির ব্যবস্থা করব।’

জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, ‘নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। আমরা আশাবাদী ফেব্রুয়ারি মাসে অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’

এ সময় নাটোরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবদুল ওহাব, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবুল হায়াত, সিভিল সার্জন গোলাম মুক্তাদির আরেফিন ও গণপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে আ ফ ম খালিদ হোসেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে আরও একটি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করেন এবং কান্দিভিটুয়া মাদ্রাসার কোরআনের হাফেজদের দস্তারবন্দী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

