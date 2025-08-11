পণ্যবাহী ট্রাক গর্তে আটকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট, ভোগান্তি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সরাইল বিশ্বরোড মোড় গোলচত্বরের গর্তে বারবার আটকা পড়েছে পণ্যবাহী ট্রাক ও লরি। এতে মহাসড়কের দুই পাশে দেখা দেয় ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে দীর্ঘ যানজট। সরাইল উপজেলার বেড়তলা থেকে সরাইল বিশ্বরোড মোড় ও কুট্টাপাড় মোড় হয়ে বাড়িউড়া পর্যন্ত এ যানজট দেখা দেয়। ভোগান্তিতে পড়েন যানবাহনের যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে সরাইল বিশ্বরোড মোড় গোলচত্বরের পশ্চিম অংশে ঢাকা থেকে সিলেটগামী পণ্যবাহী একটি ট্রাক গর্তে পড়ে আটকে যায়। এর পর থেকে যানজট শুরু হয়। ঘণ্টাখানেক পর পুলিশ রেকার দিকে ট্রাকটি উদ্ধার করে। এরপর বেলা তিনটা পর্যন্ত চারটি ট্রাক গর্তে পড়ে আটকে যায়। বেলা তিনটার পর গর্তে আটকা পড়ে পণ্যবাহী একটি লরি। এতে বিকেল চারটা পর্যন্ত যানজট সরাইল উপজেলার বেড়তলা থেকে শুরু হয়ে বাড়িউড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বিকেল চারটার পর যানজট কমতে থাকে।
সড়ক ও জনপথ, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ নৌবন্দর থেকে সরাইল বিশ্বরোড মোড় হয়ে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত ৫ হাজার ৭৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ দশমিক ৫৮ কিলোমিটার মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ ৭-৮ বছর ধরে ধীরগতিতে চলছে। কাজটি করছে ভারতীয় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড। নানা কারণে একাধিকবার কাজ বন্ধও হয়েছে। মহাসড়কের একপাশের কাজ প্রায় শেষ হলেও বিভিন্ন স্থানে গর্তের কারণে সড়কটি যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।
আজ সরেজমিনে দেখা গেছে, বিশ্বরোড মোড় গোলচত্বরের চারপাশে অসংখ্য ছোট-বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। দূরপাল্লার যানবাহন মহাসড়কের গোলচত্বর এলাকায় এসে থেমে যাচ্ছে। এ ছাড়া গোলচত্বরের পূর্ব পাশে সিএনজিচালিত অটোরিকশার জন্য নির্মিত বাইপাস সড়কটি বেদখল হয়ে পড়েছে। গোলচত্বরের তিন পাশে রয়েছে তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার স্ট্যান্ড। এতে গোলচত্বরের তিন–চতুর্থাংশ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।
সিলেট থেকে ঢাকাগামী পণ্যবাহী ট্রাকচালক সেলিম মিয়া বেলা তিনটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘এই আইলে আমাদের কাম শেষ। তেলের হিসাব ঠিক থাকে না। যা আই করি, এইখানে অর্ধেক শেষ অইয়া যায়।’
সরাইল খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত চারটি ট্রাক ও একটি লরি গর্তে আটকা পড়ে। এগুলো আমরা রেকার দিয়ে উদ্ধার করেছি। বিশ্বরোড মোড়ে অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক দিন আগে আমরা ১০ হাজার ইট দিয়ে গর্ত ভরাট করেছিলাম। পরদিন এগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। স্থায়ীভাবে গর্ত ভরাট না করা হলে যানজট থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার।’