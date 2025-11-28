ছুরিকাঘাত
চট্টগ্রামে থানার অদূরে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরের লালদীঘি এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে লালদীঘি মাঠের পাশে এ ঘটনা ঘটে। এ এলাকা থেকে নগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার দূরত্ব ৩০০ গজের মতো। এর বিপরীতে আদালত ভবন, জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনের কার্যালয় এবং জেলা পরিষদের ভবন অবস্থিত।

পুলিশ নিহত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি। পুলিশ জানায়, লালদীঘি ময়দানের সামনে ছিনতাইকারীরা ওই যুবককে ছুরিকাঘাত করে। দায়িত্বরত টহল পুলিশের সদস্যরা তাঁকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী ইনচার্জ সোহেল রানা প্রথম আলোকে বলেন, ওই যুবকের হাতে ও বুকে ছুরিকাঘাতের জখম রয়েছে। তাৎক্ষণিক তাঁর নাম-পরিচয় জানা যায়নি। পরিচয় জানার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ঘটনার বিস্তারিত জানতে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল করিমের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি। নিহত যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কোতোয়ালি থানার কনস্টেবল মাহমুদ হোসেন বলেন, ‘টহল দেওয়ার সময় তাঁকে আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখি। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

