নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার সেবারহাটে এনসিপির নির্বাচনী পদযাত্রায় বক্তব্য দিচ্ছেন দলের মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ দুপুরে
যেখানেই ভোট দিতে বাধা দেওয়া হবে, সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে তুলব: আসিফ মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেছেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ তিনটি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। যদি এবার বাংলাদেশের একজন নাগরিককেও ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে আমরা বসে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব না। যেখানেই কাউকে ভোট দিতে বাধা দেওয়া হবে, সেখানেই আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব।’

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের নির্বাচনী পদযাত্রায় আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এ কথা বলেন। উপজেলার সেবারহাটে এ পদযাত্রা হয়েছিল।

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘এবার জাতীয়তাবাদের নামে ঋণখেলাপি ও বিদেশি নাগরিকদের লাল কার্ড দেখানো হবে। জাতীয়তাবাদের রাজনীতি করা দলের প্রার্থীদের একটা বড় অংশ বিদেশি নাগরিক। তাঁরা বাংলাদেশের নাগরিকই নন। তাঁদের মুখে জাতীয়তাবাদের কথা অত্যন্ত হাস্যকর শোনায়।’

বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা দেখেছি, তারা কীভাবে আপনার–আমার–জনগণের টাকা লুট করা, ব্যাংকখেলাপিদের, ঋণখেলাপিদের মনোনয়ন দিয়েছে।’

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘তারা কৃষক ও শ্রমিকদের পেনশন চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারা পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে একটি প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়ন করেনি। সুতরাং এখন যতই কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ডের কথাই বলুক না কেন, বাংলাদেশের মানুষ জানে, মানুষের অভিজ্ঞতা আছে। আপনারা কোনো কথাই রাখবেন না।’

সংস্কারের প্রসঙ্গ এনে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা একটি দলকে বলতে শুনি, তারাই নাকি প্রথম সংস্কারের কথা বলেছিল। তারা বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ করছে, মানুষের কাছে ভোট চাচ্ছে। কিন্তু একটিবারও তাদের দলীয়প্রধানকে সংস্কারের কিংবা গণভোটের কথা মুখেও আনতে দেখিনি। তারা অন্যান্য দলকে বলে মুখে এক, মনে আরেক। অথচ তাদেরও আমরা দেখছি, তারা মুখে এক, মনে আরেক।’

