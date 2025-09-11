জেলা

ফরিদপুরে কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে দুজনের যাবজ্জীবন, আরেক কিশোরের ১০ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুরে ১৩ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে দুই যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছেন আদালত। একই মামলার আরেক অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর আসামিকে ১০ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

আজ ‎বৃহস্পতিবার দুপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) শামীমা পারভীন এ আদেশ দেন। আদেশ অনুযায়ী অর্থদণ্ডের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে আসামিদের আরও ছয় মাস করে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার যোগিবরাট গ্রামের সজীব শেখ (২৬) ও সোহেল মোল্লা (২৫)। রায় ঘোষণার সময় তাঁরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই রাতে ওই কিশোরী মুখে পানি দিতে ঘরের বাইরে নলকূপের কাছে যায়। সেখানে তাঁকে একা পেয়ে ধরে নিয়ে যায় ওই তিন আসামি। এরপর তাঁকে ধর্ষণ করে মুখ বেঁধে ফেলে রাখা হয়। পরে তাঁর মা খুঁজতে গিয়ে পাশেই এক আসামির বাড়ির উঠানে কিশোরীটিকে খুঁজে পান। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

‎‎এ ঘটনার তিন দিন পর কিশোরীর বাবা বাদী হয়ে ওই তিন আসামির বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সেলিম মিয়া ২০১৮ সালের ৯ ডিসেম্বর ওই তিন আসামিকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

এ রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি পিপি গোলাম রব্বানী ভূঁইয়া। তিনি জানান, ‘আমরা (রাষ্ট্রপক্ষ) মামলার এই রায়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। এটি মামলাটি একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে ধর্ষকদের জন্য।’

আরও পড়ুন