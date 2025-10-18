বেআইনিভাবে বসতভিটা দখলের চেষ্টা, প্রাণনাশের হুমকি

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের বারইয়ারহাট পৌরসভা এলাকায় বসতভিটা দখলের চেষ্টা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী এক পরিবার। আজ শনিবার দুপুরে মিরসরাই উপজেলা সদরে একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী সাবরিন তাহছিনা লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।
সাবরিন তাহছিনা জানান, ৪ থেকে ১৬ অক্টোবরের মধ্যে বিকেল আনুমানিক ৪টার দিকে রেদোয়ানুল হক ও আজম খান নামের দুই ব্যক্তির নেতৃত্বে ৮-১০ জন লোক তাঁর স্বামীর পৈতৃক বসতভিটায় জোরপূর্বক ঢুকে জায়গা পরিমাপ করে সীমানা নির্ধারণের খুঁটি ও টিনের বেড়া স্থাপন করেন। ঘটনাটি জানার পর তিনি প্রতিবাদ করলে জায়গা দখল করতে আসা ব্যক্তিরা তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেন। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন তিনি।
সাবরিন তাহছিনা আরও অভিযোগ করেন, বিবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর স্বামীর পারিবারিক জমি দখলের ষড়যন্ত্র করছেন এবং আইনের তোয়াক্কা না করে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা করছেন। তিনি এ ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত ও বিবাদীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্তদের একজন আজম খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের কেনা জায়গা পরিমাপ করতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। সেখানে কাউকে গালিগালাজ বা হুমকির কোনো ঘটনা ঘটেনি। বিষয়টি সমাধান করতে থানায় তাঁদের ডাকা হলেও সেখানে উপস্থিত হননি অভিযোগকারীরা।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযোগের তদন্ত কর্মকর্তা জোরারগঞ্জ থানার সহকারী উপপরিদর্শক দিদার হাওলাদার বলেন, ‘আজ বেলা ১১টায় অভিযোগের তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছি আমি। বিষয়টি যথাযথ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব আমরা।’