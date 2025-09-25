ভারতে আটক ১০ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্ত থেকে আটক ১০ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। সাতক্ষীরা সদরের তলুইগাছা সীমান্তের শূন্যরেখায় গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়।
বিজিবির তলুইগাছা বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার আবুল কাশেম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ফেরত পাঠানো ব্যক্তিরা সাতক্ষীরা, খুলনা ও গাইবান্ধার বিভিন্ন উপজেলার বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে ৪ শিশু, ৪ নারী ও ২ জন পুরুষ। গতকাল রাতে তাঁদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করা হয়।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিমুল হক বলেন, গতকাল বেলা ১১টার দিকে ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকায় ওই ১০ জনকে আটক করে বিএসএফ। পরে বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমার ও বিজিবি ৩৩ ব্যাটালিয়নের তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল কাশেমের নেতৃত্বে গতকাল সন্ধ্যায় পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে আটক ১০ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে রাত ১০টার দিকে বিজিবি তাঁদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করে। যাচাই-বাছাই শেষে তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
আটক ব্যক্তিদের মধ্যে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার সোনাতলা পূর্বপাড়া গ্রামের নেয়ামত আলী জানান, তাঁরা ১৮-২০ বছর আগে ভারতে যান। সেখানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। বাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মাইকিং করা হয়েছিল। তাঁরা গত মঙ্গলবার আমুদিয়া বিএসএফ ক্যাম্পে আত্মসমর্পণ করেন।