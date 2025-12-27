চট্টগ্রামে আগুনে পুড়ল শত বছরের পুরোনো বাড়ি

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে শত বছরের পুরোনো একটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এটি স্থানীয় লোকজনের কাছে ‘জমিদারবাড়ি’ হিসেবে পরিচিত। আগুনে এ ছাড়া আরও ১০টি বসতঘর পুড়ে গেছে। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সমিতির হাট ইউনিয়নের আরবান আলী সওদাগরবাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জমিদারবাড়ি নামে পরিচিত দোতলা ঘরটি কাঠ ও টিনশেডের। আরবান আলী সওদাগরের উত্তরসূরিরা ঘরটির মালিকানায় থাকলেও কেউ এলাকায় থাকেন না। স্থানীয় একটি পরিবার বাড়ি দেখাশোনা করে।
ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে লাকড়ি রাখার কক্ষ থেকে বাড়িটিতে আগুন ছড়িয়েছে। আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন তা নির্বাপণে এগিয়ে আসেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
জানতে চাইলে ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাঈদ মোহাম্মদ ইব্রাহীম প্রথম আলোকে বলেন, অগ্নিকাণ্ডে জমিদারবাড়ি নামে পরিচিত ঘরটি ছাড়াও ১০টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপজেলা প্রশাসন থেকে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।