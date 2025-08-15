অভিযানের সময় ছাদ থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির এক সদস্যের মৃত্যু

খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনীর অভিযানে মগ লিবারেশন পার্টির (এমএলপি) কংচাইঞো মারমা (৩১) নামের এক সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে জেলা শহরের শান্তিনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দুপুরে মৃত্যুর বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেন খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।
নিহত কংচাইয়ের বিরুদ্ধে চলতি বছর ১৯ এপ্রিল জেলার মানিকছড়ির ছদুরখীল এলাকার রবি মোবাইল টাওয়ার মেরামতকাজে নিয়োজিত দুই টেকনিশিয়ানকে অপহরণের অভিযোগ ছিল।
নিরাপত্তা বাহিনী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্র জানায়, আজ ভোরে মানিকছড়ি উপজেলার গাড়িটানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইসমাইল হোসেন নামের মগ লিবারেশন পার্টির এক সদস্যকে আটক করে সেনাবাহিনীর সিন্দুকছড়ি জোন। তাঁর কাছ থেকে ২টি অস্ত্র ও পাঁচটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। এরপর তাঁর দেওয়া তথ্যর ভিত্তিতে শান্তিনগর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পরে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে কংচাইঞো মারমা একটি তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে ১টি গুলি করেন। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পাল্টা গুলি ছুড়লে কংচাইঞো মারমা ওই ছাদ থেকে লাফ দেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল ও ৫টি গুলি উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।
স্থানীয়রা বাসিন্দারা জানান, দেড় বছর ধরে স্ত্রী–সন্তান নিয়ে কংচাইঞো মারমা বাড়িটিতে ভাড়া থাকতেন। এ বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় তিনি নিজেকে বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরিজীবী বলে উল্লেখ করেছিলেন। স্ত্রী–সন্তান নিয়মিত বাসায় থাকলেও তিনি মাঝেমধ্যে আসতেন।
খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক দিপা ত্রিপুরা বলেন, আজ সকাল ১০টার পর হাসপাতালে একজনকে নিয়ে আসে নিরাপত্তা বাহিনী। আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।
জানতে চাইলে খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল প্রথম আলোকে বলেন, কংচাইঞো মারমা সেনাবাহিনীর অভিযানের সময় ছাদ থেকে লাফ দিয়ে গুরুতর আহত হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি মারমা মগ লিবারেশন পার্টির সিন্দুকছড়ির সদস্য। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে রাখা হয়েছে।