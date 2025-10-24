ফয়জুল করিম
আওয়ামী লীগে যোগদানের ঘোষণা, কিশোরগঞ্জের সেই নেতাকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম থেকে বহিষ্কার

প্রতিনিধিকিশোরগঞ্জ

আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া কিশোরগঞ্জের সাবেক বিএনপি নেতা ও আইনজীবী ফয়জুল করিমকে জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দলের গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলাবিরোধী বক্তব্য দেওয়ায় প্রাথমিক সদস্যপদসহ ফোরামের জেলা যুগ্ম আহ্বায়কের পদ থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

আজ শুক্রবার দুপুরে কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে কিশোরগঞ্জ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্যসচিব শরীফুল ইসলাম বিষয়টি জানান। এ সময় ফোরামের সদস্য শফিউজ্জামান, শেখ মাসুদ ইকবাল, জাহাঙ্গীর মোল্লা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গত বুধবার ফেসবুক লাইভে বক্তব্য দেন ফয়জুল করিম। পরে ২ মিনিট ১২ সেকেন্ডের সেই ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ফেসবুকে তাঁর দলে যোগদানের খবর প্রচার করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ফয়জুল করিম দলবদলের বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেন।

ফয়জুল করিম কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির উপদপ্তর সম্পাদক, পৌর বিএনপির সদস্য ও জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। চলতি বছরের ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জেলা বিএনপির সম্মেলনে আগের কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের কাজ এখনো চলমান। এর মধ্যে আজ তাঁকে আইনজীবী ফোরাম থেকে বহিষ্কার করা হয়। যদিও ৫ অক্টোবর নিজের ফেসবুকে পোস্ট করে তিনি পৌর বিএনপি ও আইনজীবী ফোরামের পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আইনজীবী ফোরামের সদস্যসচিব শরীফুল ইসলাম বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী ও গঠনতন্ত্রবিরোধী বক্তব্য দেওয়ায় ফয়জুল করিমকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম কিশোরগঞ্জের যুগ্ম আহ্বায়ক ও প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

এ বিষয়ে কথা বলতে ফয়জুল করিমের মুঠোফোন নম্বরে কল করলেও বন্ধ থাকায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

