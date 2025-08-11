৪০০ বছরের শাহেনশাহ গুহা

জনবিরল সৈকতে সাগর থেকে রোজ উঠে আসে এক পরি। অপূর্ব সুন্দরী এই পরির নাম হিমপরি। সাগরের পাশেই খাড়া পাহাড়ের ঝরনায় সখীদের নিয়ে জলকেলিতে মেতে ওঠে হিমপরি। আর তার নামেই ঝরনার নামকরণ ‘হিমপরির ঝরনা’। সেই হিমপরির ঝরনাকেই লোকে বলে হিমছড়ি। হিমছড়ির খুব কাছেই ঘন জঙ্গল।
একদিন সেখানে এসেই উপস্থিত হয় আরব বণিক শাহেনশাহ। তার বাণিজ্যতরিটি এই উপকূলেই ডুবে গেছে। ক্লান্ত–শ্রান্ত শাহেনশাহ হিমপরিকে দেখেই প্রেমে পড়ে যায়। হিমপরির রূপে মুগ্ধ আর বশীভূত হয়ে জঙ্গলে হারিয়ে যায় সে। শিকার হয় হিংস্র বন্য প্রাণীর আক্রমণের। আর আক্রমণ থেকে বাঁচতে সে আশ্রয় নেয় একটা গুহায়। সেই গুহাই আজকের শাহেনশাহ গুহা।
৪০০ বছর ধরে কক্সবাজারে এই লোককথা মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। কক্সবাজারের কলাতলী থেকে মেরিন ড্রাইভ ধরে ছয় কিলোমিটার গেলে ‘দরিয়ানগর ট্যুরিজম ইকোপার্ক’। তবে সবাই চেনে ‘দরিয়ানগর পর্যটনপল্লি’ নামে। সেখানেই এক পাশে হিমছড়ি পাহাড়, আরেক পাশে ৭০০ ফুট দৈর্ঘ্যের প্রাকৃতিক গুহা। এই গুহাই লোককথার শাহেনশাহ গুহা। পাহাড়ের নিচে সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে যেতে হয় গুহায়। ভেতরে ঢুকলেই একটা ঠান্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যায়। গুহার ভেতরের পাথরের ভাঁজের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পাহাড়ের ওপরের জঙ্গল। কানে আসে সাগরের গর্জন আর গাছের পাতার মর্মর। হিমপরি আর শাহেনশাহের গল্প হঠাৎই যেন অনেক জীবন্ত মনে হয়। আনমনা হয়ে গুহার বাইরে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, কেউ পেছনে এসে হাত রেখেছে কাঁধে।
এমন অপার্থিব অভিজ্ঞতার লোভে গুহাটি দেখতে কয়েক বছর আগেও প্রতিদিন শত শত পর্যটকের সমাগম ঘটত। এখন হাতে গোনা কয়েকজন দর্শনার্থী আসেন। গুহাটি সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়া এবং নিরাপত্তাহীনতা এর অন্যতম কারণ।
কক্সবাজারের কবি কামরুল হাসানের কাছে শাহেনশাহ গুহা একটা বিশেষ স্থান। তাঁর মতে, এখানে ঐতিহ্য, প্রকৃতি আর লোককথা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। তিনি বলেন, একটা সময় এই শাহেনশাহ গুহাকে ঘিরে দেশ-বিদেশের কবি-সাহিত্যিকদের মেলা বসত। কবিরা পাহাড়চূড়ার টংঘরে বসে লেখালেখি করতেন। দেশ-বিদেশের শতাধিক কবি-সাহিত্যিককে নিয়ে দরিয়ানগর পর্যটনপল্লিতে বার্ষিক সম্মেলন হতো। এখন সেই পরিবেশ নেই।
দরিয়ানগর গুহার ফটকে স্থাপন করা হয়েছে ইটপাথরের বিশাল একটি হাঙর ভাস্কর্য। মুখ হাঁ করে থাকা হাঙর দেখে দর্শনার্থীরা থমকে দাঁড়ান। ভাস্কর্যটির সঙ্গে ছবি তোলেন। এরপর পাহাড়ের দিকে কিছু দূর গেলেই সামনে পড়ে একটি সিঁড়ি। ওপরে টাঙানো একটি সাইনবোর্ড, তাতে লেখা, ‘আমরা এখন দরিয়ানগরে’। এর কিছু দূরে পাহাড়চূড়ায় নির্মিত একটি ভবন, যেখানে শৌচাগার-বিশ্রামাগার রয়েছে। ভবন থেকে দক্ষিণ দিকে গুহায় যেতে হয় পাহাড়ি রাস্তায় হেঁটে। সব মিলিয়ে এক অন্য রকম যাত্রা। তবে গুহাটির বর্তমান অবস্থা হতাশ করছে পর্যটকদের।
দিন কয়েক আগে গিয়ে দেখা গেল, গুহার মুখ থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পুরো পথটি ময়লা-আবর্জনায় ভরা। গুহার দুই পাশ ও ওপর থেকে মাটি খসে পড়ছে। গাছপালা ভেঙে পড়ে আছে গুহার মুখে। এসব মাড়িয়েই সুড়ঙ্গটি অতিক্রম করতে হচ্ছে দর্শনার্থীদের। গুহার ভেতরে পলিথিন, ক্যান, সিগারেট ফিল্টার, প্লাস্টিকের বোতল—কী নেই? ময়লা-আবর্জনা এবং মশা-মাছির উৎপাত চারদিকে।
সুড়ঙ্গসহ পর্যটনকেন্দ্রটি দেখভাল করেন কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের সদর রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. হাবিবুল হক। সুড়ঙ্গসহ পল্লির বেহালের কারণ জানতে চাইলে হাবিবুল হক প্রথম আলোকে বলেন, বরাদ্দ নেই বলে সুড়ঙ্গ সংস্কার ও মেরামত করা যাচ্ছে না। গাছ ভেঙে সুড়ঙ্গে পড়লে কিংবা সুড়ঙ্গে ময়লা-আবর্জনা জমে থাকলে সেসব পরিষ্কার করার দায়িত্ব ইজারাদারের। পর্যটকের নিরাপত্তার দায়িত্বও ইজারাদারের। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ইজারার মেয়াদ শেষ হবে। তখন সুড়ঙ্গের ঝুঁকিপূর্ণ অংশ সংস্কার, যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করা হবে।