বরিশালে সহযোদ্ধার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক নেত্রীর মামলা

বরিশালে বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ, ভিডিও ধারণ ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে সহযোদ্ধার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক নেত্রী মামলা করেছেন। গত বুধবার সংগঠনটির জেলা কমিটির সাবেক ওই নেত্রী মামলাটি করলেও আজ শনিবার বিষয়টি জানাজানি হয়।
মামলার আসামি সুয়ান আল তালুকদার বরিশাল নগরের কাউনিয়া এলাকার মনসাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক। কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এখনো আসামিকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।
মামলার সংক্ষিপ্ত এজাহারে বাদী উল্লেখ করেন, বাদী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক একজন নেত্রী। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পর তাঁর সঙ্গে আসামি সুয়ানের পরিচয় হয়। সেখান থেকে বন্ধুত্ব ও প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়। এ ছাড়া গত ১১ অক্টোবর বরিশাল নগরীর একটি আবাসিক হোটেলে নিয়ে ধর্ষণের পর ভিডিও ধারণ করেন। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সময় বাদীকে ধর্ষণ করা হয়। পরে বিয়ের জন্য চাপ দিলে সুয়ান তাঁর (বাদী) সঙ্গে টালবাহানা শুরু করেন। ১৭ ডিসেম্বর দুপুরে বিয়ের কথা বলে বাদীকে নগরের নবগ্রাম রোডে নিয়ে যান আসামি। তখন হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর (বাদী) মাথায় আঘাত করেন। তবে মাথা সরিয়ে নিলে সে আঘাত মুখে লাগে এবং রক্তাক্ত জখম হয়।
বরিশালে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন সুয়ান। ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠলে গত আগস্টে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি জামিনে বের হন। দীর্ঘদিন পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলেন সাবেক এক নেত্রী। পরে সেটি ছড়িয়ে পড়লে গত বৃহস্পতিবার সুয়ান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তাঁর লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন। এতে তিনি এ ঘটনা ও অভিযোগকে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেন।