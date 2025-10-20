বাউফলে অভিযানিক দলের ওপর জেলেদের হামলায় আহত ২, তিনজনের কারাদণ্ড

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার তেঁতুলিয়া নদীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের সময় মৎস্য অধিদপ্তর ও নৌ পুলিশের অভিযানিক দলের ওপর হামলা করেছেন একদল জেলে। গতকাল রোববার সন্ধ্যার দিকে তেঁতুলিয়া নদীর মমিনপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
হামলায় দুজন আহত হয়েছেন। হামলা করে পালিয়ে যাওয়ার সময় তিন জেলেকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মা ইলিশ রক্ষায় ৪ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ঘোষণা করেছে মৎস্য অধিদপ্তর। এ কারণে উপজেলা মৎস্য কার্যালয় ও নৌ পুলিশের একাধিক টহল দল তেঁতুলিয়া নদীতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। গতকাল সন্ধ্যার দিকে তেঁতুলিয়া নদীর মমিনপুর এলাকায় একটি অভিযানিক দল পৌঁছালে কয়েকজন জেলে তাদের ওপর হামলা করেন। এ ঘটনায় দলের সদস্য আবদুর রাজ্জাক (৫৫) ও স্পিডবোটের চালক মো. রুবেল (৩৫) আহত হন। তখন তিন হামলাকারীকে আটক করে তারা। পরে ওই তিন জেলেকে দণ্ড দেওয়া হয়।
সাজাপ্রাপ্ত জেলেরা হলেন উপজেলার কেশবপুর গ্রামের মো. জসিম আকন (৩৮), অসীম আকন (৪০) এবং একই গ্রামের গ্রামের মো. রেজাউল আকন (৪৫)। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সোহাগ মিলু। জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এম এম পারভেজ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান সরকার প্রথম আলোকে বলেন, দণ্ডপ্রাপ্ত হামলাকারী তিন জেলেকে জেলা কারাগারে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।