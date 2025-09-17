গ্যাস ও পানির বিলের ৬ লাখ টাকা আত্মসাৎ, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার কারাদণ্ড

গ্রাহকদের দেওয়া গ্যাস ও পানির বিল আত্মসাতের মামলায় সাবেক এক ব্যাংক কর্মকর্তাকে (বরখাস্ত) পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তাঁর নাম তাজকেরাতুন নেছা। তিনি চট্টগ্রাম নগরে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের হালিশহর শাখায় কর্মরত ছিলেন। আজ বুধবার দুপুরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমান এ রায় দেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. সাহেদ প্রথম আলোকে বলেন, গ্রাহকদের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত পৃথক দুটি ধারায় আসামিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে ৩ লাখ ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আসামি পলাতক থাকায় আদালত তাঁর বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা জারি করেছেন।
আদালত সূত্র জানায়, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের হালিশহর শাখায় গ্রাহকদের দেওয়া গ্যাস ও পানির বিল জমা না দিয়ে তাজকেরাতুন নেছা আত্মসাৎ করেন প্রায় ছয় লাখ টাকা। এর মধ্যে ৩ লাখ ১২ হাজার টাকা তিনি পরিশোধ করলেও বাকি টাকা ফেরত দেননি। এ ঘটনায় দুদক চট্টগ্রামের তৎকালীন সহকারী পরিচালক এমরান হোসেন বাদী হয়ে ২০২২ সালের নভেম্বরে নিজ কার্যালয়ে মামলা করেন। তদন্ত শেষে দুদক তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। সাক্ষ্য শেষে আদালত এ রায় দেন।