খতিব মোহেববুল্লাহ স্বেচ্ছায় নিখোঁজের কথা আদালতে স্বীকার করলেন

পঞ্চগড়ে উদ্ধার গাজীপুরের একটি মসজিদের খতিব মুফতি মোহাম্মদ মোহেববুল্লাহ মিয়াজী (৬০) স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হওয়ার কথা আদালতে স্বীকার করেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৪-এর বিচারক যুবায়ের রশীদের কাছে তিনি জবানবন্দি দেন। পরে বিচারক তাঁকে পুলিশের মাধ্যমে পরিবারের জিম্মায় দেওয়ার নির্দেশ দেন।
মোহেববুল্লাহ গাজীপুরের টঙ্গীর টিঅ্যান্ডটি কলোনি জামে মসজিদের খতিব।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহেদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, মোহেববুল্লাহ আদালতের কাছে প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করে স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হওয়ার কথা স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। পরে তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
এর আগে আজ গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ সংবাদ সম্মেলন করে জানায়, মুফতি মোহেববুল্লাহ পায়ে শিকল লাগিয়ে নিজেই অপহরণের নাটক সাজিয়েছিলেন। নিজেদের সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) মোহাম্মদ তাহেরুল হক চৌহান।
মোহাম্মদ তাহেরুল হক চৌহান বলেন, মোহেববুল্লাহ অপহরণের যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং যে সময় ও স্থান থেকে তাঁকে তুলে নেওয়ার কথা বলেছেন, সেই সময়ের ওই সব এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে পুলিশ অপহরণের কোনো প্রমাণ পায়নি। তিনি নিজেই নিজের পায়ে শিকল লাগিয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁকে উদ্ধারের পর মামলায় যা বলেছেন, তার পুরোটাই সাজানো গল্প।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মুফতি মোহেববুল্লাহ তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল—এমন অভিযোগে ২৪ অক্টোবর টঙ্গী পূর্ব থানায় একটি মামলা করেন।
আজ সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মামলার তদন্তকারী দল বাদীর বাসা থেকে ঘটনাস্থল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নেয়। তদন্তকালে দেখা যায়, এজাহারে চার থেকে পাঁচজন বাদীকে জোর করে অ্যাম্বুলেন্স তোলার কথা বলা হলেও তিন ঘণ্টার মধ্যে যেখানে কোনো অ্যাম্বুলেন্সের চলাচলের দৃশ্য সিসি ক্যামেরায় দেখা যায়নি। আর যেসব স্থানের কথা বাদী উল্লেখ করেছেন, সেগুলোও যাচাই-বাছাই করা হয়।