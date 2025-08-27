যত বড় নেতাই হোক, দলের অবস্থানের বাইরে গেলে দায় নেবে না দল: এমরান

বিএনপিতে ফজলুর রহমানের পদ তিন মাস স্থগিতের বিষয়ে দলের যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ (প্রিন্স) বলেছেন, এটি একটি বার্তা দিচ্ছে। বার্তাটি হলো যে যত বড় নেতাই হোক, দলের অবস্থানের বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত বক্তব্যের দায় দল নেবে না।
এমরান সালেহ বলেন, ফজলুর রহমান একজন বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা, ত্যাগী ও সংগ্রামী মানুষ। তাঁকে সবাই সম্মান করেন। তিনি যেটা বলেছেন, সেটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যক্তব্য। একটা দল করতে গেলে সব ব্যক্তিগত ব্যক্তব্য প্রকাশ্যে আনা যায় না। তাঁর কিছু বক্তব্যে দল বিব্রত হয়েছে। জনমনেও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল। তিনি যে উত্তর দিয়েছেন, সে উত্তরে দল সন্তুষ্ট নয়। তাই তাঁর সদস্যপদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন সৈয়দ এমরান সালেহ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের জাতীয় প্রতিনিধি সমাবেশ উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। ৩০ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য সমাবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়।
ময়মনসিংহ নগরের টাউন হলের তারেক স্মৃতি অডিটরিয়ামে বেলা ২টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ আমজাদ আলী, এমএ হান্নান খান, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব রোকনুজ্জামান সরকার, উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এনায়েত উল্লাহ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন তালুকদার, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের সভাপতি মৃগেন হাগিদক, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি অঞ্জন চিছাম প্রমুখ।