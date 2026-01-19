নদীর তীরে ব্লকের নিচে পড়ে ছিল মরদেহ, পা ও মুখে ক্ষতচিহ্ন

লক্ষ্মীপুরে নিখোঁজ ইটভাটার শ্রমিক মো. নুরুল আলমের (৩৩) মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিখোঁজের চার দিন পর মেঘনা নদীর তীর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
আজ সোমবার দুপুরে জেলার কমলনগর উপজেলার মাতব্বর হাট মেঘনা নদীর তীর রক্ষা বাঁধের ব্লকের নিচ থেকে মরদেহ উদ্ধার করে কমলনগর থানা-পুলিশ। পুলিশ বলছে, নিহত ব্যক্তির বাঁ পায়ে ও মুখের ডান অংশে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চার দিন আগে গত বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে নিখোঁজ হন তিনি। এরপর বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়।
কমলনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরিদুল আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশি তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যাবে।